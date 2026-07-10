'Lớn nhất trong lịch sử nhân loại': Hơn 43 triệu người tham gia lễ tang cố lãnh đạo tối cao Iran Khamenei

Lễ rước thi hài của cố lãnh tụ tối cao Iran trước khi an táng. Ảnh: PressTV.

Theo hãng tin Fars, lễ tiễn biệt và an táng trọng thể kéo dài 6 ngày dành cho vị lãnh tụ Cách mạng Hồi giáo Iran đã được tổ chức tại 5 thành phố - Tehran, Qom của Iran; Najaf, Karbala - hai thành phố thiêng liêng ở Iraq; rồi quay trở lại Iran ở thành phố Mashhad.

Lễ tang thu hút số người tham dự khổng lồ, phá vỡ mọi kỷ lục trước đó. Cố lãnh tụ đã được an táng tại thánh đường Imam Reza (AS) ở Mashhad vào tối thứ Năm 9/7.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với “sự hiện diện mang tính lịch sử của người dân” và “sự đồng hành toàn cầu”.

“Sự hiện diện long trọng và đông đảo hàng triệu người dân trong các nghi lễ tiễn biệt và tưởng niệm… là biểu tượng trường tồn cho lòng tận tụy của dân tộc Iran và là sự tái khẳng định cam kết đối với các lý tưởng về phẩm giá, độc lập, công lý và tiến bộ” - ông Pezeshkian nói.

Nhiều người đưa tang đã di chuyển giữa các thành phố, nhân lên quy mô tham gia và tạo nên một làn sóng sùng kính liên tục. Các ước tính chính thức, được tổng hợp từ nhiều nguồn độc lập tại hiện trường và chính phủ, xác nhận rằng có từ 41 đến 43 triệu người đã tham gia vào các sự kiện lịch sử này.

Ở Mashhad, biển người vô tận hình thành từ sáng sớm, đi theo cỗ xe chở thi hài, biến đường phố thành một khung cảnh trang nghiêm chưa từng có.

Những người đưa tang đến từ khắp mọi miền Iran, những khuôn mặt đẫm nước mắt và những lời hô vang của họ vang vọng, tạo nên một bầu không khí mà báo chí Iran mô tả là một trong những biểu hiện đáng chú ý nhất về sự đoàn kết dân tộc trong lịch sử Iran gần đây.

Chính quyền Iraq, thông qua Văn phòng Thủ tướng, đã xác nhận riêng biệt sự hiện diện của khoảng 10 triệu người đưa tang ở Najaf và Karbala.

Thiếu tướng Ali Abdollahi, người đứng đầu Bộ chỉ huy tác chiến của Lực lượng vũ trang Cộng hòa Hồi giáo Iran, cho biết trong một thông điệp được phát đi hôm thứ Năm rằng những kẻ chịu trách nhiệm về cái chết tử vì đạo của cố lãnh đạo sẽ phải đối mặt với công lý thông qua sự trừng phạt.

Vị chỉ huy tối cao cảnh báo Mỹ và Israel không nên hiểu sự thương tiếc công khai là dấu hiệu của sự yếu đuối, mà là một tuyên bố chính trị và tôn giáo mạnh mẽ, "nhằm đòi công lý và sự bác bỏ dứt khoát các âm mưu của các cường quốc bá chủ thế giới".