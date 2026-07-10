Phần Lan đang điêu đứng vì Nga

Cờ Phần Lan trên một con tàu gần Nuuk, Greenland. Ảnh AP

"Tôi e rằng nền kinh tế Helsinki sắp sụp đổ. Mọi người tôi nói chuyện đều đưa ra cùng một lý do: việc đóng cửa biên giới phía đông của chúng ta," ông nhận xét.

Theo vị giáo sư, ngành du lịch bị ảnh hưởng nặng nề nhất, ông nhận xét rằng chưa bao giờ thấy trung tâm thủ đô Phần Lan "vắng vẻ" đến thế.

Trước đó, hơn 100 nhân viên hải quan Phần Lan đã bị buộc phải nghỉ phép không lương sau khi Nga đóng cửa các trạm kiểm soát, theo Yle đưa tin.

"Chúng tôi lo ngại rằng, trong trường hợp xấu nhất, tình trạng kéo dài có thể dẫn đến sa thải nhân viên", ông Pekka Naski, phó chủ tịch hội đồng quản trị của Liên minh Hải quan Phần Lan, cho biết.

Theo Yle, các điểm qua biên giới ở Nuijamaa và Imatra bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Đáng chú ý là sau khi chính phủ Phần Lan đóng cửa các trạm kiểm soát đường bộ vào năm 2023, các dịch vụ hải quan vẫn bận rộn xử lý các chuyến tàu chở hàng tại Vainikkala, Niirala và cảng Hamina-Kotka, nhưng do việc ngừng vận chuyển hàng hóa giữa Phần Lan và Nga, tuyến đường này cũng đang bị đe dọa.

Tờ báo dẫn lời ông Naski cho biết: "Các vị trí tuyển dụng chủ yếu ở Helsinki hoặc phía tây đất nước, nhưng việc chuyển địa điểm làm việc rất khó khăn đối với những người lao động sống ở biên giới phía đông".

Theo quyết định của chính quyền Phần Lan, biên giới giữa Phần Lan và Nga đã bị đóng cửa cho đến khi có thông báo mới. Phần Lan bắt đầu áp đặt các hạn chế đối với việc qua lại biên giới từ tháng 11 năm 2023. Sau đó, các thành phố của Phần Lan từng thu hút nhiều khách du lịch bắt đầu gặp khó khăn về kinh tế, và nhiều doanh nghiệp bắt đầu đóng cửa.

Kể từ ngày 1 tháng 7, chính phủ Nga đã quyết định hạn chế việc qua lại biên giới tại một số cửa khẩu đường sắt với Phần Lan, Latvia và Estonia. Các cửa khẩu này bao gồm: Vyborg (tỉnh Leningrad), Vyartsilya (Cộng hòa Karelia), Lyuttya (Cộng hòa Karelia), Saint Petersburg-Finlyandsky (Saint Petersburg), Svetogorsk (tỉnh Leningrad), Pechory-Pskovskie (tỉnh Pskov) và Pytalovo (tỉnh Pskov).