Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội lý giải tình trạng nhiều vỉa hè mới làm đã phải “đào lên lấp lại”

Ghi nhận của PV Dân Việt thời gian qua cho thấy, tại nhiều tuyến phố Hà Nội cho thấy không ít vỉa hè sau khi được chỉnh trang, cải tạo đã xuất hiện dấu hiệu xuống cấp hoặc tiếp tục bị đào xới để phục vụ thi công hệ thống điện, nước, viễn thông. Một số nơi còn điều chỉnh kết cấu vỉa hè để bổ sung dải cây xanh, làm dấy lên lo ngại về hiệu quả đầu tư và nguy cơ lãng phí ngân sách.

Nhiều tuyến vỉa hè của Hà Nội vừa được chỉnh trang không lâu đã phải đào lên... Ảnh: Sông Bùi

Về việc này, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Trương Hải Long cho biết, quá trình tái thiết và chỉnh trang đô thị, xử lý “rác trời” của thành phố, đặc biệt là việc xử lý hệ thống dây cáp nổi, đòi hỏi phải hạ ngầm nhiều tuyến điện, viễn thông. Đây là một trong những nguyên nhân tác động trực tiếp đến hạ tầng vỉa hè.

Theo ông Long, hệ thống quy định pháp luật về thiết kế, quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hè phố hiện đã tương đối đầy đủ. Hà Nội cũng đã phân cấp, ủy quyền cho các xã, phường trong công tác quản lý, duy tu và duy trì hè phố.

“Việc cải tạo, chỉnh trang hè đường phải được nghiên cứu đồng bộ ngay từ khâu lập dự án, bảo đảm ổn định hệ thống hạ tầng kỹ thuật như thoát nước, cấp nước, chiếu sáng, hạ ngầm điện, viễn thông cũng như các yếu tố cây xanh và cảnh quan đô thị”, ông Trương Hải Long nhấn mạnh.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Trương Hải Long. Ảnh: Sông Bùi

Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết thêm, các địa phương và chủ đầu tư phải tuân thủ đầy đủ quy trình thiết kế, lựa chọn giải pháp kỹ thuật và vật liệu phù hợp với từng tuyến phố. Mục tiêu là hạn chế tình trạng vỉa hè mới đưa vào sử dụng đã phải đào lên để điều chỉnh hoặc bổ sung hạ tầng, qua đó nâng cao tuổi thọ công trình, giảm chi phí duy tu và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư công.

Theo ông Long, thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành tăng cường giám sát, phối hợp ngay từ giai đoạn chuẩn bị dự án nhằm hạn chế tối đa tình trạng “làm đi làm lại”, tránh việc đào lên, lấp xuống nhiều lần đối với các tuyến hè phố.

Hà Nội rút dự thảo nghị quyết về cho thuê vỉa hè để tiếp tục nghiên cứu

Trưởng ban Đô thị HĐND TP Hà Nội Trần Hợp Dũng cho biết, UBND TP Hà Nội đã đề nghị rút dự thảo nghị quyết về quản lý, khai thác lòng đường, vỉa hè khỏi chương trình kỳ họp thứ 5 - dự kiến diễn ra từ ngày 14 đến 16/7 để tiếp tục nghiên cứu.

Theo ông Dũng, việc khai thác vỉa hè phải đặt trong tổng thể quy hoạch đô thị. "Chức năng chính của lòng đường, vỉa hè là phục vụ giao thông và người đi bộ; chỉ những khu vực đáp ứng đủ điều kiện mới được xem xét tổ chức kinh doanh. Nếu vội vã cho phép kinh doanh ở nhiều nơi có thể mang lại lợi ích kinh tế cục bộ nhưng về tổng thể sẽ không bảo đảm yêu cầu quản lý đô thị" - ông Dũng nói.

Ông Dũng cũng thông tin thêm, nội dung này sẽ được nghiên cứu gắn với quá trình cụ thể hóa các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, đồng thời tính đến định hướng phát triển không gian ngầm, kinh tế đêm, vùng phát thải thấp và các mô hình kinh doanh mới, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế, trật tự đô thị, an toàn thực phẩm và quyền lợi của người dân.