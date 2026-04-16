Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ 'mở cửa vĩnh viễn' eo biển Hormuz

Phát biểu của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh quân đội Mỹ tuyên bố các tàu chiến Mỹ đã chặn đứng hiệu quả hoạt động thương mại của Iran qua tuyến đường thủy quan trọng này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Quân đội Iran cảnh báo có thể nhắm mục tiêu vào giao thông hàng hải ở vịnh Ba Tư, biển Oman và biển Đỏ nếu việc phong tỏa các cảng của nước này tiếp tục. Tehran khẳng định không muốn chiến tranh hay bất ổn nhưng sẽ không khuất phục trước áp lực hay đầu hàng.

Ban đầu, ông Trump tuyên bố phong tỏa tuyến đường thủy quan trọng này vào hồi đầu tuần sau khi các cuộc đàm phán do Pakistan làm trung gian thất bại trong việc đạt được thỏa thuận hòa bình với Iran. Ngày 14-4, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ báo cáo rằng các tàu chiến Mỹ đã phong tỏa hiệu quả toàn bộ hoạt động thương mại của Iran qua eo biển này.

Tuy nhiên, ngày 15-4, ông Trump tuyên bố trên trang Truth Social rằng “Trung Quốc rất vui mừng vì tôi sẽ mở cửa vĩnh viễn eo biển Hormuz”. Ông nói thêm rằng “Tôi làm điều đó vì họ - và cả thế giới nữa”.

Ông Trump tiếp tục tuyên bố rằng Bắc Kinh đã "đồng ý không gửi vũ khí cho Iran", và rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình "sẽ dành cho tôi một cái ôm thật chặt khi tôi đến đó trong vài tuần nữa".

Tổng thống Mỹ dự kiến ​​sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc vào ngày 14-5, trong khi ông Tập Cận Bình dự kiến ​​sẽ có chuyến thăm tới Washington vào một ngày khác.

Trung Quốc vẫn chưa phản hồi thông điệp mới nhất của lãnh đạo Mỹ về việc mở lại eo biển Hormuz, nhưng trước đó đã nhiều lần phủ nhận các báo cáo về việc cung cấp bất kỳ hình thức hỗ trợ quân sự nào cho Iran. Bắc Kinh cũng cáo buộc Washington có hành vi “nguy hiểm và vô trách nhiệm” liên quan đến việc phong tỏa các tàu của Iran.

Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz đối với "tàu địch" để đáp trả chiến dịch không kích của Mỹ và Israel phát động vào ngày 28-2. Kể từ đó, Tehran đã yêu cầu được công nhận "chủ quyền" của mình đối với tuyến đường thủy này và quyền thu phí.