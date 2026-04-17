Bộ trưởng Mỹ cảnh cáo Iran, nói Tehran ‘không còn công nghiệp quốc phòng’

Theo hãng tin CNN, tại cuộc họp báo vừa diễn ra của Lầu Năm Góc hôm nay (16/4), Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Hegseth phát biểu: “Trong thời gian này và chừng nào còn cần thiết, chúng tôi sẽ duy trì lệnh phong tỏa (các cảng biển Iran) đang thành công như vậy. Nhưng nếu Iran lựa chọn sai lầm, họ sẽ phải đối mặt với lệnh phong tỏa lớn hơn và bom đạn dội xuống cơ sở hạ tầng, các nguồn cung điện và năng lượng”.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Hegseth. Ảnh: EPA

Ông Hegseth cho biết Bộ Tài chính Mỹ cũng đang “tối đa hóa áp lực kinh tế” với Iran. Theo quan chức này, trong khi Iran đang tìm kiếm các bệ phóng cũng như tên lửa còn sót lại ở những cơ sở bị bom đạn tàn phá, Mỹ “chỉ ngày càng mạnh hơn”.

“Các bạn (Iran) đang đào bới những bệ phóng và tên lửa còn lại mà không có khả năng thay thế chúng. Các bạn hiện không còn ngành công nghiệp quốc phòng, không có khả năng bổ sung năng lực tấn công hay phòng thủ của mình… Các bạn thích công khai tuyên bố mình đang kiểm soát eo biển Hormuz, nhưng các bạn không còn lực lượng hải quân… Tôi mong các bạn sẽ chọn một thỏa thuận nằm trong tầm tay, vì lợi ích của người dân các bạn và vì lợi ích của thế giới”, lãnh đạo Bộ Chiến tranh Mỹ nhấn mạnh.

Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ đã nhắc lại phát biểu của ông Hegseth, khẳng định “trong thời gian tạm lắng này, các lực lượng liên hợp Mỹ vẫn đang ở tư thế sẵn sàng và có thể tiếp tục các hoạt động chiến đấu quy mô lớn”.

Ông Caine cho biết thêm, Mỹ đã cảnh báo sẽ khám xét hoặc sử dụng vũ lực đối với những tàu thuyền không tuân thủ lệnh phong tỏa phương tiện đến hoặc đi từ các cảng của Iran. Ông lưu ý lệnh phong tỏa đang áp dụng đối với “tất cả các tàu, bất kể quốc tịch” và việc thực thi sẽ diễn ra “trong lãnh hải của Iran và vùng biển quốc tế”.

“Ngoài lệnh phong tỏa trên, lực lượng liên hợp Mỹ, thông qua các hoạt động ở các khu vực trách nhiệm khác như Khu vực Trách nhiệm Thái Bình Dương… sẽ tích cực truy đuổi bất kỳ tàu thuyền nào mang cờ Iran hoặc bất kỳ tàu thuyền nào cố gắng cung cấp hỗ trợ vật chất cho Iran”, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ nói với các phóng viên.

Ông Caine tiết lộ Washington đã điều động 10.000 thủy thủ, hơn chục tàu chiến và hàng chục máy bay tham gia vào nhiệm vụ trên.