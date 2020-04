Mỹ: Hơn 14.000 người tử vong vì Covid-19, New York treo cờ rủ toàn bang

Thứ Năm, ngày 09/04/2020 08:50 AM (GMT+7)

Trong bối cảnh tổng số người tử vong vì Covid-19 lên tới hơn 14.000 và số ca nhiễm gần nửa triệu người ở Mỹ, thống đốc New York tuyên bố toàn bang sẽ treo cờ rủ.

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 (Số liệu cập nhật lúc 10:19 09/04/2020) - Nguồn: Bộ Y tế & Worldometers (Số liệu cập nhật lúc09/04/2020) - Nguồn: Bộ Y tế & Worldometers Việt Nam Thế giới Mỹ Ý Đức Anh Ca nhiễm bệnh Ca tử vong Ca khỏi bệnh STT Tỉnh Ca nhiễm Ca tử vong Ca khỏi bệnh

RT hôm 8/4 đưa tin, Mỹ hiện có gần 420.000 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 14.262 ca tử vong, theo số liệu từ thống kê của Đại học Johns Hopkins (Mỹ).

Khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất do dịch Covid-19 ở Mỹ vẫn là bang New York với hơn 140.000 ca nhiễm và 6.268 ca tử vong, tính tới 8/4. Chỉ tính riêng tổng số ca nhiễm Covid-19 ở bang New York, con số đã vượt tổng số ca của nhiều nước trên thế giới như Italia (hơn 139.000), Đức (hơn 113.000), Pháp (hơn 112.000) hay Trung Quốc (hơn 81.000).

Andrew Cuomo, thống đốc bang New York, thông báo bang này có 779 ca nhiễm Covid-19 mới trong ngày 8/4. Ông Cuomo còn cho biết toàn bang sẽ treo cờ rủ để tưởng nhớ những người đã tử vong vì Covid-19.

Mặc dù số ca tử vong vẫn có xu hướng tăng lên, thống đốc bang New York cho rằng các biện pháp giãn cách xã hội đang làm phẳng đỉnh dịch tại bang này, vì số lượng người nhập viện đang giảm dần.

"Số ca tử vong thực tế sẽ tiếp tục tăng khi những người nhiễm bệnh, nhập viện trong thời gian dài, qua đời", ông Cuomo nói.

Tiến sĩ Anthony Fauci, thuộc lực lượng chống dịch Covid-19 của Nhà Trắng do Phó Tổng thống Mike Pence dẫn đầu, cho biết Mỹ có thể đã tiến gần tới bước ngoặt của cuộc chiến chống dịch Covid-19 nhưng ông Fauci vẫn cảnh báo người dân chuẩn bị tinh thần đối mặt với "một tuần đầy chết chóc".

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19: - Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi. - Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác. - Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế. - Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 19003228 và 19009095.

Nguồn: http://danviet.vn/the-gioi/my-hon-14000-nguoi-tu-vong-vi-covid-19-new-york-treo-co-ru-toan-bang-...Nguồn: http://danviet.vn/the-gioi/my-hon-14000-nguoi-tu-vong-vi-covid-19-new-york-treo-co-ru-toan-bang-1077162.html