Đề xuất di dời đường sắt ga Hà Nội - Ngọc Hồi để mở rộng quốc lộ 1

Trong văn bản mới gửi Chính phủ, Bộ Xây dựng, UBND TP Hà Nội, Tập đoàn Vingroup kiến nghị Thủ tướng xem xét chỉ đạo cơ quan chức năng di dời đoạn đường sắt và hạ tầng ga Hà Nội đến ga Ngọc Hồi hoặc vị trí phù hợp do Bộ Xây dựng và UBND TP Hà Nội xác định, nhằm bàn giao mặt bằng thi công dự án mở rộng quốc lộ 1 trong năm 2026.

Vingroup cũng đề xuất được tham gia đầu tư hàng loạt dự án hạ tầng đường sắt theo hình thức PPP, hợp đồng BT, trong đó có dự án xây dựng ga hàng hóa và ga hành khách tạm tại Ngọc Hồi để phục vụ hành khách, thay thế ga Hà Nội. Đồng thời doanh nghiệp kiến nghị cải dịch tuyến đường sắt khổ 1.000 mm đoạn Ngọc Hồi - Phú Xuyên theo hành lang đi chung với đường sắt tốc độ cao, bàn giao mặt bằng tuyến đường sắt Bắc Nam hiện hữu để phục vụ dự án mở rộng quốc lộ 1.

Hiện trạng quốc lộ 1 có tuyến đường sắt Bắc Nam (bên trái) đi song song, đoạn qua Ngọc Hồi. Ảnh: Phạm Chiểu

Nhằm kết nối đường sắt Bắc Nam với mạng lưới đường sắt khu vực phía Bắc, Vingroup đề xuất xây dựng tuyến đường sắt vành đai phía đông Hà Nội đoạn Ngọc Hồi - Kim Sơn với khổ 1.435 mm và 1.000 mm. Tuyến mới này sẽ thay thế tuyến Ngọc Hồi - Yên Viên hiện hữu, qua đó chuyển đoạn đường sắt khổ 1.000 mm hiện tại cho TP Hà Nội để triển khai tuyến đường sắt đô thị số 1.

Để bảo đảm việc tổ chức hệ thống đường sắt nội đô không ảnh hưởng đến người dân trong thời gian thực hiện các dự án, Vingroup cam kết bố trí xe buýt miễn phí đưa đón hành khách từ ga Ngọc Hồi vào trung tâm thành phố và ngược lại.

Hiện nay các tàu khách tuyến đường sắt Bắc Nam đón/trả khách từ ga Hà Nội đến các tỉnh miền Trung, miền Nam đi song song với quốc lộ 1. Đoạn ga Hà Nội - ga Ngọc Hồi nằm trong khu vực dự án mở rộng quốc lộ 1 lên 16 làn xe.

Quốc lộ 1 qua Hà Nội (màu cam) sẽ được mở rộng lên 90 m. Đồ họa: Tâm Thảo

Theo lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, việc di dời đoạn đường sắt Hà Nội - Ngọc Hồi sẽ đảm bảo không làm đứt gãy vận tải đường sắt quốc gia. Sau khi thực hiện các dự án, hành khách đi tuyến đường sắt phía Nam sẽ khởi hành từ ga Ngọc Hồi, tàu hàng hoạt động ga Thường Tín, Ngọc Hồi đi theo tuyến vành đai phía đông Ngọc Hồi - Kim Sơn. Ga Hà Nội theo quy hoạch sẽ trở thành ga đường sắt đô thị trung tâm thành phố.

UBND TP Hà Nội dự kiến xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 Yên Viên - Ngọc Hồi vào năm 2028, đi qua ga Hà Nội.

Trước đó ngày 19/5, dự án trục không gian quốc lộ 1 gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị theo hình thức PPP, hợp đồng BT đã được Vingroup cùng 3 doanh nghiệp đầu tư xây dựng. Tuyến đường dài 36,3 km, đi qua 18 phường, xã của Hà Nội, điểm đầu kết nối vành đai 1 tại khu vực nút giao hầm Kim Liên và điểm cuối kết nối Cầu Giẽ, thuộc xã Chuyên Mỹ.

Tuyến đường có mặt cắt ngang tới 90 m, gồm 10 làn xe trên trục chính và 6 làn xe song hành hai bên với tổng mức đầu tư 162.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2027.