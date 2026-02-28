Mỹ chỉ định Iran là quốc gia bảo trợ giam giữ trái phép

Trong thông cáo báo chí, ông Rubio nhắc lại rằng khi chính quyền Iran lên nắm quyền cách đây 47 năm, họ đã củng cố quyền lực bằng cách ủng hộ việc bắt giữ con tin là nhân viên Đại sứ quán Mỹ.

Nhân viên an ninh Iran trên đường phố. Ảnh: Getty

“Trong nhiều thập kỷ, Iran tiếp tục giam giữ những người Mỹ vô tội, cũng như công dân các quốc gia khác, nhằm sử dụng họ làm đòn bẩy chính trị. Thực tiễn này phải chấm dứt”, ông Rubio nêu rõ.

Ngoại trưởng Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump đã ban hành sắc lệnh hành pháp vào mùa thu năm 2025 nhằm bảo vệ công dân Mỹ khỏi việc bị giam giữ trái phép ở nước ngoài. Sau đó, Quốc hội thông qua Đạo luật Chống giam giữ trái phép năm 2025, tạo cơ sở pháp lý để Bộ Ngoại giao chỉ định Iran là quốc gia bảo trợ hoạt động này.

Ông Rubio cảnh báo nếu Tehran không chấm dứt hành vi trên, Washington sẽ xem xét “các biện pháp bổ sung”, bao gồm hạn chế đi lại theo khu vực địa lý đối với việc sử dụng hộ chiếu Mỹ đến, quá cảnh hoặc rời khỏi Iran.

“Chính quyền Iran phải ngừng bắt giữ con tin và trả tự do cho toàn bộ công dân Mỹ bị giam giữ bất công. Những bước đi này có thể dẫn tới việc dỡ bỏ chỉ định và các biện pháp liên quan. Chúng tôi khuyến khích họ hành động theo hướng đó”, ông Rubio nhấn mạnh. “Người Mỹ không nên đến Iran vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi một lần nữa kêu gọi những công dân Mỹ đang ở Iran rời đi ngay lập tức”.

Phát biểu của ông Rubio được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ – Iran gia tăng, khi hai bên đang tiến hành các cuộc đàm phán hạt nhân gián tiếp.

Tuần trước, ông Trump cho Iran thời hạn khoảng 10 đến 15 ngày để đạt được thỏa thuận, đồng thời cảnh báo trong thông điệp liên bang rằng nỗ lực đạt thỏa thuận có thể được hậu thuẫn bằng sức mạnh quân sự nếu cần thiết.

Trả lời báo chí, ông Trump nói ông “không hài lòng” với cách thức đàm phán của Iran, song chưa đưa ra quyết định cuối cùng về khả năng tiến hành các cuộc tấn công

Trong một diễn biến liên quan, Fox News đưa tin, 11 tiêm kích tàng hình Lockheed Martin F-22 Raptor của Không quân Mỹ đã tới căn cứ không quân Ovda ở miền nam Israel. Đây là lần đầu tiên loại máy bay chiến đấu này được triển khai hoạt động tới Israel.