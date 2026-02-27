Mỹ - Iran không đạt được thỏa thuận đột phá nào ở Geneva, Iran căng mình chuẩn bị cho chiến tranh

Phái đoàn đàm phán của Iran. Ảnh: BNG Iran.

Theo bài báo, các đại diện Nhà Trắng Steve Witkoff và Jared Kushner đã nói với phía Iran rằng Tehran phải phá hủy ba cơ sở hạt nhân chính của mình - Fordow, Natanz và Isfahan, và chuyển giao toàn bộ uranium làm giàu còn lại cho Mỹ.

Hơn nữa, các đại biểu Washington nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận hạt nhân mới nào cũng phải có hiệu lực vĩnh viễn và không được có các điều khoản gọi là ”điều khoản hết hạn”, không giống như Kế hoạch Hành động Toàn diện chung (JCPOA) được đàm phán dưới thời chính quyền Obama (ông Donald Trump đã rút khỏi thỏa thuận đó trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình).

Theo truyền thông địa phương, Tehran đã bác bỏ ý tưởng chuyển giao trữ lượng uranium của mình ra nước ngoài và cũng phản đối việc ngừng hoàn toàn các quá trình làm giàu uranium, tháo dỡ cơ sở hạ tầng liên quan và áp đặt các hạn chế vĩnh viễn đối với chương trình hạt nhân của nước này.

Đồng thời, Tehran vẫn khẳng định quyền làm giàu uranium của mình, trong khi đưa ra các phương án nhằm làm dịu lập trường của Mỹ, theo ghi nhận của ấn phẩm này. Các phương án đó bao gồm giảm mức độ làm giàu từ 60% hiện tại xuống 1,5%, tạm thời đình chỉ việc làm giàu trong vài năm, hoặc xử lý lượng vật liệu thu được thông qua một liên doanh Ả Rập-Iran có trụ sở tại Iran.

Ngoại trưởng Iran Araghchi cho biết, cả hai bên dự định sẽ thảo luận “chi tiết” hơn về các vấn đề quan trọng, bao gồm việc chấm dứt các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran và “các bước liên quan đến hạt nhân”.

Theo Ngoại trưởng Oman Badr Al Busaidi, nhà trung gian hòa giải các cuộc đàm phán, hai bênnhất trí sẽ gặp lại nhau vào tuần tới tại Vienna để thảo luận các chi tiết kỹ thuật.

Iran chuẩn bị để đẩy lùi cuộc tấn công từ Mỹ

Trong khi đó tờ New York Times đưa tin, Iran đang chuẩn bị đẩy lùi một cuộc tấn công từ phía Mỹ, coi chiến tranh là điều không thể tránh khỏi.

Theo họ, Iran đã rút kinh nghiệm từ cuộc tấn công bất ngờ của Israel và đã ban hành chỉ thị rõ ràng cho tất cả các lực lượng an ninh phong tỏa đường phố và truy tìm các điệp viên của đối phương.

Ngoài ra, các cuộc tập trận quân sự đã được tiến hành, và các bệ phóng tên lửa hiện đã được triển khai dọc biên giới phía tây để tấn công Israel, và dọc bờ biển Vịnh Ba Tư để tấn công các căn cứ và lực lượng hải quân của Mỹ.

Đồng thời, Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei ra lệnh xây dựng kế hoạch hành động trong trường hợp ông bị ám sát.

Truyền thông cho biết Mỹ có các lựa chọn khác nhau để tấn công Iran. Những lựa chọn này bao gồm một thỏa thuận "mang tính biểu tượng" và một âm mưu ám sát nhà lãnh đạo Ayatollah Khamenei.

Hãng Reuters đưa tin Mỹ và Iran có thể nối lại đàm phán vào đầu tháng 3. Theo thông tin, cả hai bên sẽ thảo luận về việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt và có thể đạt được một thỏa thuận tạm thời.

Căng thẳng leo thang

Căng thẳng tiếp tục leo thang khi Mỹ tập trung một lực lượng quân sự lớn ở Trung Đông, và tuần trước Tổng thống Trump cảnh báo rằng “những điều tồi tệ” sẽ xảy ra nếu Iran không đồng ý một thỏa thuận về tương lai chương trình hạt nhân của mình.

Các nhà phân tích đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra xung đột quân sự trong khu vực nếu hai bên không đạt được bất kỳ bước đột phá đáng kể nào, điều này có thể gây ra bất ổn ở toàn bộ khu vực Trung Đông và ảnh hưởng đến thị trường dầu mỏ.

“Nếu không có bước đột phá ngoại giao trong những ngày tới, Mỹ có nguy cơ rơi vào xung đột quân sự với tiềm năng leo thang đáng kể” - Michael Hanna, giám đốc của International Crisis Group, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Brussels, cho biết.