Yêu cầu mới nhất của ông Maduro với chính quyền Mỹ

Lập luận được đưa ra rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump đang ngăn chặn việc sử dụng các quỹ của chính phủ Venezuela, khiến ông Maduro không thể dùng số tiền đó để trả phí luật sư bào chữa cho mình.

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro dưới sự áp giải của lực lượng Mỹ sau khi hạ cánh xuống New York. Ảnh: White House/X.

Theo đài NBC News, luật sư Barry Pollack đại diện cho ông Maduro đã chính thức đệ đơn lên tòa án liên bang tại TP New York để yêu cầu bác bỏ bản cáo trạng đối với thân chủ của mình.

Ông Pollack cho rằng các biện pháp trừng phạt của chính quyền Mỹ đang phong tỏa nguồn quỹ cần thiết từ Chính phủ Venezuela, khiến ông Maduro không thể chi trả cho đội ngũ pháp lý tự chọn.

Luật sư Pollack cho biết: "Ông Maduro, với tư cách là người đứng đầu nhà nước Venezuela, có cả quyền và kỳ vọng rằng các chi phí pháp lý liên quan đến những cáo buộc này sẽ được Chính phủ Venezuela chi trả".

Thông qua văn bản đệ trình kèm theo hồ sơ, ông Maduro xác nhận bản thân am hiểu các quy định pháp luật của quốc gia mình và cho rằng ông hoàn toàn có quyền yêu cầu chính phủ Venezuela thanh toán các chi phí để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình tại tòa án Mỹ.

Ông Pollack cảnh báo nếu nguồn tiền này không được khơi thông, ông sẽ buộc phải rút khỏi vụ kiện vì không đảm bảo được khả năng tài chính.

Vấn đề pháp lý trở nên phức tạp do các quyết định từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ. Dù các giấy phép chuyển tiền đã được phê duyệt vào tháng 1-2026, nhưng chỉ vài giờ sau đó, Bộ Tài chính Mỹ đã sửa đổi nội dung theo hướng không cho phép tiếp nhận chi phí bào chữa từ chính phủ Venezuela.

Phía luật sư lập luận rằng nếu tòa án không khôi phục giấy phép, việc phải chỉ định luật sư công sẽ gây tốn kém cho người đóng thuế Mỹ. Quan trọng hơn, điều này có thể khiến bất kỳ phán quyết nào đối với ông Maduro đều có nguy cơ vi hiến do thiếu tính công bằng trong tố tụng.

Người dân biểu tình đòi trả tự do cho ông Nicolás Maduro tại thủ đô Caracas - Venezuela. Ảnh: AP

Trước đó, vào đầu tháng 1-2026, Mỹ tiến hành chiến dịch bắt giữ ông Maduro cùng vợ là bà Cilia Flores tại Venezuela và dẫn giải tới New York. Các công tố viên liên bang cáo buộc ông Maduro đã "cấu kết với những tổ chức buôn lậu ma túy nguy hiểm nhất thế giới trong nhiều thập kỷ để vận chuyển hàng tấn cocaine vào lãnh thổ Mỹ".

Cụ thể, cặp đôi bị cáo buộc âm mưu nhập khẩu cocaine, sở hữu súng máy và các thiết bị phá hoại. Riêng ông Maduro còn đối mặt tội danh âm mưu khủng bố bằng ma túy.

Hiện tại, cả ông Maduro và bà Flores đều tuyên bố không nhận tội đối với tất cả tội danh nói trên.