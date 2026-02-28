Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, một ô tô văng qua dải phân cách

Sáng 28/2, tại khu vực trạm thu phí trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô lưu thông cùng chiều.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra tại Km190, hướng từ Hà Nội đi Thanh Hóa. Thời điểm trên, các phương tiện đang di chuyển thì bất ngờ va chạm liên hoàn. Sau cú tông mạnh, một ô tô con màu trắng hiệu Kia bị đẩy văng vào dải phân cách giữa đường rồi lao sang phần đường của chiều ngược lại.

Vụ va chạm khiến các phương tiện hư hỏng, giao thông trên tuyến ùn tắc cục bộ theo cả hai chiều trong thời gian ngắn.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông và phối hợp xử lý vụ việc. Tai nạn không gây thiệt hại về người; thiệt hại tài sản đang được thống kê, làm rõ nguyên nhân.