Nóng: Ông Trump tuyên bố có "quyết định khó khăn" về Iran

"Chúng ta phải đưa ra một quyết định lớn, một quyết định khó khăn" - ông Trump nói với đám đông ở Corpus Christi, Texas, nơi ông đang quảng bá chương trình nghị sự về năng lượng của mình.

Ông Trump nói rằng quyết định này "không dễ dàng", và rằng Iran từ lâu đã có những hành vi gây hại.

“Họ muốn đạt được thỏa thuận, nhưng phải là một thỏa thuận có ý nghĩa,” tổng thống nói. Ông cho biết đã tham khảo ý kiến hai thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa của Texas, Ted Cruz và John Cornyn, trên chuyên cơ Air Force One khi ông bay đến tiểu bang này.

Ông Trump nói: “Tôi đã nói chúng ta cần đạt được một thỏa thuận có ý nghĩa”, và nói thêm: “Tôi muốn giải quyết theo cách hòa bình. Nhưng họ là những người rất khó tính”.

Trước đó, ông Trump cho biết ông không hài lòng với tiến trình đàm phán giữa đại diện Mỹ và Iran và yêu cầu Tehran từ bỏ hoàn toàn việc làm giàu uranium.

Sau những tuyên bố của ông Trump, Ngoại trưởng Marco Rubio đã kêu gọi người Mỹ không nên đến Iran và những người đang ở nước này nên rời đi ngay lập tức. Ông cũng kêu gọi Tehran thả tất cả công dân Mỹ hiện đang bị giam giữ tại đó.

Ông Rubio tuyên bố Iran đã chính thức bị chỉ định là "Quốc gia bảo trợ giam giữ trái pháp luật", cáo buộc Cộng hòa Hồi giáo này giam giữ công dân nước ngoài để gây sức ép chính trị.

“Không một người Mỹ nào nên đến Iran vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi nhắc lại lời kêu gọi những người Mỹ hiện đang ở Iran hãy rời đi ngay lập tức” - ông Rubio nói . Ông cảnh báo rằng các biện pháp tiếp theo có thể được áp dụng, bao gồm cả việc hạn chế sử dụng hộ chiếu Mỹ để đi đến hoặc qua Iran.

Trong khi các quan chức Mỹ mô tả động thái này là phản ứng trước những bất bình kéo dài từ cuộc khủng hoảng con tin năm 1979, các nhà phê bình lưu ý rằng thông báo này trùng hợp với áp lực ngày càng gia tăng đối với Tehran về chương trình hạt nhân của nước này và khả năng hành động quân sự nếu các cuộc đàm phán thất bại.

Căng thẳng leo thang giữa Washington và Tehran

Tổng thống Mỹ đang yêu cầu Iran ký kết một thỏa thuận hạt nhân. Ông cảnh báo rằng nếu không, Cộng hòa Hồi giáo sẽ phải đối mặt với một cuộc tấn công mạnh mẽ hơn nhiều so với mùa hè năm ngoái.

Tehran khẳng định quyền làm giàu uranium vì mục đích hòa bình, ngay cả khi điều đó dẫn đến chiến tranh, và đã hứa sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào, bao gồm cả một cuộc tấn công hạn chế vào lãnh thổ nước này.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi mô tả vòng đàm phán mới nhất tại Geneva hôm thứ Năm là "nghiêm túc và dài nhất" cho đến nay, với "tiến triển tốt" đạt được cả về hạn chế hạt nhân và nới lỏng trừng phạt.

Oman, quốc gia đóng vai trò trung gian hòa giải các cuộc đàm phán, cũng nhận định các cuộc thảo luận mang tính xây dựng. Các cuộc họp cấp kỹ thuật dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra tại Vienna vào tuần tới.

Thời điểm Washington "dán nhãn" Iran là "quốc gia bảo trợ giam giữ trái pháp luật" đã làm dấy lên suy đoán rằng động thái này có thể nhằm củng cố dư luận trước một cuộc leo thang căng thẳng tiềm tàng. Lầu Năm Góc đã triển khai hai nhóm tác chiến tàu sân bay và các phương tiện không quân bổ sung đến khu vực, điều mà các quan chức mô tả là tư thế răn đe. Có thông tin cho rằng hơn 150 máy bay và khoảng một phần ba hạm đội hiện đang tập trung gần Iran.

Phó Tổng thống JD Vance đã tìm cách trấn an người dân Mỹ rằng bất kỳ cuộc tấn công tiềm tàng nào cũng sẽ không dẫn đến một cuộc xung đột kéo dài khác ở Trung Đông. Ông nói hôm thứ Năm rằng "không có khả năng" xảy ra một cuộc chiến kéo dài nhiều năm, đồng thời cảnh báo chống lại điều mà ông gọi là "học thuộc lòng" những bài học từ các cuộc can thiệp trong quá khứ.