Hà Nội thông tin về trường hợp tử vong khi tham gia đấu vật

Theo UBND xã Kim Anh, lễ hội đình, chùa thôn Thái Lai, xã Kim Anh là lễ hội truyền thống được tổ chức thường niên vào mùng 9 và mùng 10 tháng Giêng hàng năm (lễ hội năm nay vào ngày 25 và 26/2/2026).

Trước khi tổ chức, thôn Thái Lai đã thực hiện họp bàn nhân dân, thành lập ban tổ chức lễ hội, xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Phần lễ diễn ra vào ngày 25/2. Phần hội bao gồm các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian và nội dung đấu vật truyền thống.

Ca đấu vật xảy ra tai nạn đáng tiếc tại lễ hội thôn Thái Lai.

Khoảng 15h ngày 26/2, tại sân vật chùa Thái Lai diễn ra đấu vật đầu xuân. Trong quá trình đấu vật, anh Nguyễn Văn T, sinh năm 1982 không may bị chấn thương vùng cổ. Ngay sau khi xảy ra sự cố, Ban tổ chức lễ hội và người dân đã đưa anh Nguyễn Văn T đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Do tiên lượng xấu, gia đình đã đưa anh Nguyễn Văn T về nhà. Đến khoảng 5h30 ngày 27/2, anh Nguyễn Văn T đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin về sự việc, chính quyền xã Kim Anh và thôn Thái Lai tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình; chính quyền và nhân dân phối hợp lo hậu sự cho anh Nguyễn Văn T.

UBND xã Kim Anh đã chỉ đạo Công an xã lập hồ sơ, xác minh và giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý hoạt động lễ hội đầu xuân trên địa bàn xã, đảm bảo an toàn và đúng quy định.