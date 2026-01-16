Ông Trump huỷ bỏ kế hoạch tấn công Iran vào phút chót

Vai trò của các quốc gia khu vực Các quốc gia gồm Saudi Arabia, Qatar và Oman đã thực hiện các cuộc điện đàm khẩn cấp tới Washington, đề nghị Tổng thống Mỹ trì hoãn hành động quân sự để tạo không gian cho Tehran thể hiện các bước đi thiện chí. Một quan chức cấp cao của Ả Rập Xê Út mô tả đây là một "chiến dịch ngoại giao dồn dập vào phút chót" nhằm ngăn ngừa những hệ lụy nghiêm trọng đối với an ninh khu vực.

Cùng với các nước Arab, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng đưa ra đề nghị tương tự. Theo nguồn tin từ New York Times, nhà lãnh đạo Israel bày tỏ lo ngại về khả năng xảy ra các cuộc phản công trả đũa nhắm vào nước này nếu Mỹ khai hỏa.

Ông Trump. Ảnh: Reuters

Cuối ngày 14/1, Tổng thống Trump đã có những phát biểu cho thấy đảo chiều trong quyết định khi cho biết đã nhận được các đảm bảo rằng tình trạng bạo lực tại Iran đang chấm dứt.

"Đây là tin tốt. Hy vọng điều này sẽ tiếp tục", ông Trump chia sẻ trên mạng xã hội.

Đến 15/1, phía Iran thông qua Ngoại trưởng nước này khẳng định không có kế hoạch thi hành án tử hình đối với những người tham gia biểu tình. Cụ thể, trường hợp của Erfan Soltani (26 tuổi), người trước đó có nguy cơ bị hành quyết tại thành phố Karaj, đã được xác nhận sẽ không phải đối mặt với án tử hình.

Mặc dù dấu hiệu hạ nhiệt đã xuất hiện, Nhà Trắng vẫn duy trì quan điểm cứng rắn khi tuyên bố sẽ có "hậu quả nghiêm trọng" nếu tình trạng bạo lực tái diễn. Phía Mỹ cũng cho biết các áp lực ngoại giao và quân sự trước đó đã góp phần ngăn chặn hàng trăm vụ thi hành án tại Iran.

Bên cạnh các đồng minh thân cận, các quốc gia khác như Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập cũng lên tiếng kêu gọi sự kiềm chế. Theo tờ Financial Times, các nước này lo ngại một cuộc xung đột trực tiếp sẽ gây chấn động thị trường dầu khí toàn cầu và ảnh hưởng tiêu cực đến sự ổn định của các quốc gia láng giềng.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định Tổng thống Donald Trump vẫn đang cân nhắc kỹ lưỡng mọi lựa chọn và "chỉ có Tổng thống mới biết bước đi tiếp theo của mình là gì".

Tại một cuộc họp báo hôm 15/1, bà Leavitt cho biết: “Rất nhiều câu chuyện này dựa trên các nguồn tin ẩn danh, những người đang giả vờ hoặc đoán xem họ biết suy nghĩ của tổng thống”, đồng thời nói thêm rằng ông Trump đang “xem xét tất cả các lựa chọn của mình”.