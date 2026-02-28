Siêu tàu sân bay Mỹ đến Israel, hàng loạt nước sơ tán công dân

Ngày 27-2 (giờ địa phương), không khí tại Trung Đông trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết khi Mỹ, Canada và Trung Quốc đều đưa ra cảnh báo an ninh ở mức cao nhất.

Theo tờ The Times of Israel, siêu tàu sân bay hạt nhân USS Gerald R. Ford - chiến hạm lớn nhất thế giới - dự kiến cập cảng Haifa ở miền Bắc Israel trong ngày này.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford hoạt động trên biển Caribbean đầu năm 2026. Ảnh: Hải quân Mỹ

Đây là mệnh lệnh trực tiếp từ Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chuẩn bị cho một "hành động quân sự tiềm tàng" nhắm vào Iran.

Tờ báo này nhận định việc "siêu chiến hạm" xuất hiện cùng nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln (có mặt từ trước) cho thấy Mỹ đang triển khai lực lượng hải quân khổng lồ tại Trung Đông.

Ở động thái đáng chú ý khác, Đại sứ quán Mỹ tại Israel chính thức cho phép những nhân viên không thiết yếu cùng thân nhân rời đi.

Đại sứ quán cảnh báo công dân Mỹ nên tận dụng chuyến bay thương mại còn hoạt động để nhanh chóng ra khỏi Israel.

Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee cũng gửi một email khẩn cấp tới nhiều nhà ngoại giao với nội dung cảnh báo: "Ai muốn rời đi thì nên đi ngay hôm nay".

Vì lo ngại nhu cầu vé máy bay sẽ tăng vọt, ông Huckabee kêu gọi mọi người phải có kế hoạch "càng sớm càng tốt", tránh tình trạng hoảng loạn.

Đại sứ quán Mỹ tại Israel cũng ban bố lệnh hạn chế di chuyển đối với nhân viên chính phủ tại những điểm nóng, như TP Jerusalem, Bờ Tây…

Không chỉ Mỹ, Canada ráo riết hối thúc công dân rời khỏi Iran ngay khi có thể. Chính phủ Canada dự đoán xung đột Trung Đông có thể bùng nổ mà không cần dấu hiệu báo trước.

Thông qua Tân Hoa Xã, Trung Quốc yêu cầu công dân tránh đến Iran, đồng thời hối thúc những người đang ở đó nhanh chóng sơ tán.

Trước đó, một loạt quốc gia khác (Úc, Ba Lan, Thụy Điển, Ấn Độ...) khẩn trương phát đi thông điệp tương tự, yêu cầu nhà ngoại giao và công dân của họ rời khỏi Iran, Israel và Lebanon.