HĐBA họp khẩn về Iran, ông Trump rút lại đe dọa tấn công Tehran

Động thái diễn ra trong bối cảnh Tehran dường như đã đưa ra những tuyên bố hòa giải nhằm xoa dịu tình hình sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ có hành động ngăn chặn việc bạo lực gây thương vong cho người biểu tình ở Iran.

Một cuộc họp của HĐBA tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ. Ảnh: EPA

Theo báo Guardian, Tổng thống Trump vẫn chưa nói rõ ông sẽ có hành động gì đối với Iran. Tuy nhiên, ông Trump ít nhất đã tạm thời rút lại lời đe dọa tấn công quốc gia Hồi giáo, bất chấp những đồn đoán về việc Mỹ sắp can thiệp quân sự.

Phát biểu trước các phóng viên tại Nhà Trắng tối 14/1, Tổng thống Mỹ Trump nói: “Chúng tôi được thông báo rằng việc gây tổn hại cho người dân ở Iran đã và đang dừng lại. Và họ hiện không có kế hoạch hành quyết hay tiến hành vụ xử tử nào. Tôi biết điều đó từ nguồn tin đáng tin cậy”.

Trong những ngày gần đây, ông Trump đã nhiều lần nói về việc giúp đỡ người dân Iran, khẳng định Mỹ “sẵn sàng hành động” nếu Tehran bắt đầu bắn vào người biểu tình.

Theo giới quan sát, lãnh đạo Nhà Trắng đã xem xét mọi giải pháp để ứng phó với Iran nhưng không tin bất kỳ hành động đơn lẻ nào sẽ dẫn đến sự thay đổi mang tính quyết định.

Tổng thống Trump được cho từng đánh lạc hướng Tehran, chẳng hạn như hồi tháng 6/2025, khi ông thông báo các quan chức Mỹ đang tích cực đàm phán với phía Iran về chương trình hạt nhân, nhưng ông đồng thời cho phép các lực lượng Washington không kích Iran trong cuộc xung đột 12 ngày hồi mùa hè năm ngoái.