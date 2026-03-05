"Mọi thứ đang sụp đổ", Phương Tây chỉ ra sai lầm chết người của Mỹ ở Iran

Tàu sân bay Mỹ ở Trung Đông. Ảnh Getty

"Mỹ và Israel có lẽ đã kỳ vọng sẽ lật đổ giới lãnh đạo trong một cuộc chiến nhanh chóng, và sau đó mọi thứ khác sẽ sụp đổ. Một số thông điệp cho đến nay có nội dung đại loại như: 'Hãy xuống đường. Chúng tôi đã tiêu diệt giới lãnh đạo quân sự và chính trị. Giờ đây là hỗn loạn. Các bạn có thể tìm thấy tự do.' Tôi không nghĩ họ hiểu rằng, ví dụ, việc ám sát nhà lãnh đạo Khamenei, người đứng đầu tôn giáo cao nhất, sẽ không buộc người Iran phải xuống đường ủng hộ Mỹ. Ngược lại, nó sẽ khơi dậy lòng yêu nước và khuyến khích người dân bảo vệ chính phủ của họ. Theo tôi, Mỹ đã tính toán sai nhiều về cách thức hành động của mình", ông nhận định.

Đồng thời, vị giáo sư nhấn mạnh rằng Iran có khả năng giành chiến thắng nếu họ kéo dài được cuộc xung đột.

"Tôi nghĩ thời gian đang đứng về phía người Iran vì họ chỉ cần sống sót. Họ cần làm suy yếu đối thủ và gây đủ tổn thất để đảm bảo điều đó không xảy ra lần nữa", chuyên gia Diesen giải thích.

Ngày 28/2, Mỹ và Israel đã phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn chống lại Iran. Tel Aviv tuyên bố mục tiêu của các cuộc tấn công là nhằm ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân. Về phần mình, ông Trump tuyên bố ý định tiêu diệt hải quân và ngành công nghiệp quốc phòng của Iran và kêu gọi người dân nước này lật đổ chế độ.

Tối Chủ nhật, truyền hình Iran thông báo về cái chết của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei. Con gái, con rể, cháu gái và con dâu của nhà lãnh tụ cũng thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Theo các báo cáo truyền thông, tên lửa không chỉ tấn công các mục tiêu quân sự mà còn cả cơ sở hạ tầng dân sự ở cả Cộng hòa Hồi giáo Iran và các quốc gia khác trong khu vực. Tehran đang trả đũa bằng cách tấn công lãnh thổ Israel và các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông.

Nga tuyên bố rằng chiến dịch của Washington và Tel Aviv không liên quan gì đến việc bảo vệ chế độ không phổ biến vũ khí hạt nhân và yêu cầu quay lại đàm phán. Ngoại trưởng Sergey Lavrov nhấn mạnh rằng Moscow sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho một giải pháp, kể cả thông qua Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.