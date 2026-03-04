NATO bắn hạ tên lửa của Iran hướng về không phận Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 4/3, văn phòng tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thông tin: "Tên lửa phóng từ Iran, bay qua không phận Iraq, Syria và đang hướng về không phận của chúng ta từ khu vực Hatay đã bị hệ thống phòng không NATO phá hủy".

Theo thông báo, một mảnh vỡ của tên lửa phòng không rơi xuống khu vực miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, không có thiệt hại về người hay thương vong nào được báo cáo. Đây được cho là lần đầu tiên NATO đánh chặn tên lửa Iran bay về phía không phận của quốc gia thành viên kể từ khi cuộc xung đột ở Trung Đông nổ ra vào cuối tuần trước.

Công nhân điện lực kiểm tra đống đổ nát sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel. (Ảnh: AP)

Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố bắt đầu "cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào mục tiêu của Iran ở Tehran", đánh dấu đợt tấn công 10 kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu. Trước đó, IDF cho biết cuộc tấn công đêm qua nhắm mục tiêu vào những nơi mà họ mô tả là trung tâm chỉ huy được sử dụng bởi lực lượng an ninh nội bộ đáng sợ của Iran và lực lượng dân quân tình nguyện Basij thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Lực lượng không quân Israel cũng "hoàn thành thêm đợt tấn công nhắm vào trung tâm chỉ huy trên khắp Tehran", bao gồm địa điểm liên quan đến lực lượng Basij và cơ quan an ninh nội bộ khác. Thông báo cho biết quân đội thả "hàng chục quả bom đạn" xuống các trung tâm chỉ huy đó.

Bản báo cáo mô tả những địa điểm này là trung tâm được giới lãnh đạo Iran sử dụng để “duy trì quyền kiểm soát trên toàn Iran”.

Một hình minh họa do IDF công bố cho thấy cả 4 mục tiêu đều nằm ở Tehran. Hai trong số đó được mô tả là trung tâm chỉ huy của lực lượng Basij; hai mục tiêu còn lại là “trung tâm chỉ huy an ninh nội bộ” và một “trụ sở trấn áp bạo loạn”.

Quân đội Israel cũng khuyến cáo người dân miền nam Lebanon sơ tán, trong bối cảnh họ mở rộng các hoạt động chống lại Hezbollah.

Theo IDF, người dân nên di chuyển đến khu vực phía bắc sông Litani, con sông chảy cách biên giới Israel từ 20 đến 30 km về phía bắc. “Bất cứ ai ở gần các phần tử, cơ sở hoặc vũ khí của Hezbollah đều đang đặt mạng sống của mình vào nguy hiểm”, IDF tuyên bố trên X.