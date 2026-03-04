Israel dọa hạ sát bất cứ ai được bầu làm lãnh tụ Iran

"Bất kỳ lãnh đạo nào được chính quyền Iran bổ nhiệm để tiếp tục thực hiện kế hoạch hủy diệt Israel, đe dọa Mỹ và thế giới tự do cũng như các quốc gia trong khu vực, đồng thời trấn áp người dân Iran, đều sẽ là mục tiêu dứt khoát phải bị loại bỏ. Không quan trọng người đó tên gì hay ẩn náu ở đâu", Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz, hôm nay cho hay.

Tuyên bố được đưa ra khi Hội đồng Chuyên gia, cơ quan gồm 88 giáo sĩ, đang họp theo hình thức trực tuyến để bầu ra người kế nhiệm ông Ali Khamenei sau khi Lãnh tụ Tối cao này bị hạ sát trong đòn tập kích của Mỹ và Israel hôm 28/2.

Hiện chưa rõ khi nào hội đồng sẽ công bố kết quả. Người được chọn phải nhận được ít nhất 2/3 số phiếu từ các thành viên trong hội đồng.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục hành động toàn lực, cùng với đối tác Mỹ, nhằm làm suy yếu năng lực của Iran và tạo điều kiện để người dân Iran lập chính quyền mới", ông Katz nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz, tại một cuộc họp báo ở Athens, Hy Lạp ngày 20/1. Ảnh: AFP

Iran sẽ tổ chức tang lễ cấp nhà nước kéo dài ba ngày cho ông Khamenei, bắt đầu từ 4/3. "Từ 22h (1h30 ngày 5/3 giờ Hà Nội), các tín đồ có thể đến viếng lần cuối di hài vị lãnh tụ tử vì đạo của dân tộc bằng cách đến thánh đường Hồi giáo Imam Khomenei ở Tehran", truyền thông Iran cho hay.

Ông Khamenei, 86 tuổi, sẽ được an táng tại quê nhà là thành phố Mashhad, đông bắc Iran.

Truyền thông Israel đưa tin Mojtaba Khamenei, 56 tuổi, con trai thứ hai của ông Khamenei, đã được chọn kế nhiệm cha mình. Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Iran không xác nhận thông tin này.

Mojtaba có tầm ảnh hưởng sâu rộng và mối liên hệ chặt chẽ với Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cũng như lực lượng dân quân tình nguyện Basij. Tuy nhiên, việc chuyển giao quyền lực kiểu "cha truyền con nối" vốn không được giới giáo sĩ Hồi giáo dòng Shiite ở Iran ủng hộ. Một rào cản khác là Mojtaba không phải giáo sĩ cấp cao và chưa từng đảm nhận vai trò nào trong chính quyền.

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Đức Friedrich Merz hôm 3/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hai đợt tấn công của nước này và Israel đã hạ sát những người ông cho là ứng viên để trở thành lãnh đạo mới tại Iran. Ông Trump thêm rằng đã có một cuộc tập kích mới nhằm vào cuộc họp để bầu giới lãnh đạo ở quốc gia này.

Cột khói bốc lên từ một khu vực bị không kích ở Tehran, Iran ngày 1/3. Ảnh: AFP

"Phần lớn những người chúng tôi nghĩ tới đều đã chết", Tổng thống Mỹ nói. "Đã có một nhóm khác, nhưng theo báo cáo thì họ có thể cũng đã thiệt mạng".

Trong khi đó, truyền thông Iran cho biết tòa nhà của Hội đồng Chuyên gia ở thành phố Qoms đã bị Mỹ - Israel tập kích, song lưu ý rằng cơ quan này không còn nhóm họp ở đó.