Trung Quốc ủng hộ Venezuela giữa áp lực quân sự từ Mỹ

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Venezuela Nicholas Maduro.

Quan điểm được nêu trong bức thư gửi vào dịp sinh nhật Tổng thống Maduro mà Bộ Ngoại giao Venezuela công bố.

Trong bức thư, ông Tập khẳng định Trung Quốc và Venezuela là “những người bạn thân thiết, anh em quý mến và đối tác tốt”.

Ông cam kết tiếp tục hỗ trợ Caracas “bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, phẩm giá dân tộc và ổn định xã hội”.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng chỉ trích can thiệp từ bên ngoài vào tình hình Venezuela.

Thông điệp được đưa ra trong bối cảnh Mỹ liên tục gây sức ép lên nhà lãnh đạo Venezuela.

Washington đã triển khai nhiều tàu chiến, khoảng 12.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ tới khu vực Caribe và ngoài khơi Venezuela để triển khai chiến dịch mà họ gọi là để chống ma túy và đảm bảo an ninh trên biển.

“Trung Quốc kiên quyết phản đối can thiệp của các lực lượng bên ngoài vào công việc nội bộ của Venezuela dưới bất kỳ lý do nào”, ông Tập viết trong bức thư.

Nga cũng đã khẳng định quan điểm ủng hộ Tổng thống Maduro.

Trong bức thư gửi đến nhà lãnh đạo này, Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi ông Maduro là “người bạn thân quý” và cam kết làm sâu sắc thêm “quan hệ đối tác chiến lược” giữa Mátxcơva và Caracas.

Tuần trước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mao Ninh chỉ trích chiến dịch mang tên Operation Southern Spear (Chiến dịch mũi tên phương nam) mà Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth mới công bố.

Ông Pete Hegseth cho biết, chiến dịch này nhằm vào “các mạng lưới khủng bố ma túy” ở Tây Bán cầu và liệt băng đảng Cartel de los Soles vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài.

“Trung Quốc kiên quyết ủng hộ Tuyên bố Mỹ Latin và Caribe là khu vực hòa bình. Chúng tôi phản đối mọi hành động vi phạm mục tiêu và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc và chủ quyền, an ninh của các quốc gia khác, cũng như mọi sự can thiệp vào công việc nội bộ của Venezuela dưới bất kỳ lý do nào”, bà Mao nhấn mạnh tại cuộc họp báo thường kỳ tuần trước.

Bà Mao kêu gọi Washington “lựa chọn hướng đi có lợi cho hòa bình và ổn định” trong khu vực, nhấn mạnh tranh chấp cần được giải quyết thông qua các khuôn khổ hợp pháp, đa phương thay vì các biện pháp đơn phương hay phô diễn sức mạnh quân sự.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro cũng kêu gọi tổ chức đối thoại an ninh cấp cao có sự tham gia của Mỹ, Trung Quốc và các đối tác khu vực nhằm giảm căng thẳng leo thang.

Ông Petro muốn Mexico và Colombia đóng vai trò trung tâm trong bất kỳ cuộc thảo luận nào và đã mời Trung Quốc tham gia.

Đề xuất được đưa ra sau một loạt chiến dịch không quân và hải quân của Mỹ ở Caribe và Đông Thái Bình Dương nhằm vào các tàu buôn lậu ma túy, khiến nhiều chính phủ ở khu vực lo ngại sẽ làm gia tăng đối đầu trên quy mô lớn hơn.

Cuối tuần qua, Cơ quan Hàng không liên bang Mỹ (FAA) cảnh báo các phi công thương mại phải “hết sức thận trọng” khi bay vào không phận Venezuela, vì điều kiện an ninh xấu đi và hoạt động quân sự gia tăng.

Ngày 24/11, Bộ Chiến tranh Mỹ thông báo tướng Dan Caine - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân và là cố vấn quân sự cấp cao của Tổng thống Donald Trump, đang tới thăm binh lính ở Puerto Rico. Đây là lực lượng đang tham gia chiến dịch chống ma túy trên vùng biển ngoài khơi Venezuela.

Đây là chuyến thăm thứ hai của ông Caine tới hòn đảo này. Hồi tháng 9, ông tới Puerto Rico cùng Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth, vài ngày sau khi các tàu của Thủy quân Lục chiến Mỹ tới đây để “diễn tập huấn luyện”.