Bài binh bố trận của Mỹ xung quanh Venezuela

Sự kiện: Căng thẳng Mỹ – Venezuela Tin tức Mỹ

Mỹ đang triển khai hàng loạt khí tài, trong đó có khoảng 20% số tàu hải quân sẵn sàng chiến đấu, ở các khu vực ngoài khơi Venezuela.

Bài binh bố trận của Mỹ xung quanh Venezuela - 1

Đồ họa: IEJ Media

Nguồn: [Link nguồn]

26/11/2025 08:00 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Căng thẳng Mỹ – Venezuela
