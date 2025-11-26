Bài binh bố trận của Mỹ xung quanh Venezuela
Mỹ đang triển khai hàng loạt khí tài, trong đó có khoảng 20% số tàu hải quân sẵn sàng chiến đấu, ở các khu vực ngoài khơi Venezuela.
Tàu chở dầu Seahorse của Nga bị khu trục hạm USS Stockdale chặn đường, khiến nó không thể cập cảng Venezuela như kế hoạch.
Trinh sát cơ RC-135V đã bay gần Venezuela để thu thập thông tin và kiểm tra khả năng phản ứng của phòng không nước này, theo quan chức Mỹ.
Kịch bản triển khai binh sĩ tới Venezuela có thể khiến Mỹ đối mặt nhiều thách thức, từ chi phí, nhân lực tới rủi ro gián đoạn năng lượng và tổn hại uy...
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói có thể đối thoại với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro “vào một thời điểm nhất định”, song vẫn không loại trừ khả...
Hải quân Mỹ đã công bố những hình ảnh đầu tiên về nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford đang tiến vào khu vực do Bộ Tư lệnh Miền Nam Mỹ chịu...
