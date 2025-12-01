Va chạm giao thông khiến 3 học sinh thương vong ở Quảng Trị

Hiện trường vụ va chạm giao thông làm 3 học sinh thương vong

Ngày 1-12, UBND xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị cho biết trên địa bàn đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một học sinh tử vong, hai em học sinh khác bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, 3 học sinh của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Lệ Thủy điều khiển hai xe máy lưu thông trên tuyến đường qua trước cổng trung tâm. Khi đến khu vực này, hai xe bất ngờ va chạm nhau.

Cú va chạm mạnh khiến một học sinh tử vong tại chỗ, hai em còn lại bị thương và được người dân cùng lực lượng chức năng đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra, điều trị.

Nhận tin báo, công an địa phương đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và phối hợp lấy lời khai những người liên quan, phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân.