Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tại thủ đô Vientiane của Lào

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 1-12, lễ đón chính thức Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước CHDCND Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào và đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã diễn ra trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân chủ trì lễ đón.

Đoàn xe chở Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiến vào Phủ Chủ tịch trong sự chào mừng nồng nhiệt của đông đảo các học sinh và người dân Thủ đô Vientiane trong những bộ trang phục truyền thống của nhân dân các dân tộc Lào với những lá cờ hai nước trên tay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith ra tận cửa xe chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Các em thiếu nhi tặng Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân bó hoa tươi thắm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith mời Tổng Bí thư Tô Lâm bước lên bục danh dự.

Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Lào. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith mời Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt đội danh dự.

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Tổng Bí thư Tô Lâm cùng thân mật chào hỏi và giới thiệu các quan chức hai nước có mặt tại Lễ đón.

Ngay sau Lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: TTXVN

Trong chuyến thăm, dự kiến Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có cuộc hội kiến Thủ tướng Sonexay Siphandone, Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane; thăm các nguyên lãnh đạo cấp cao Lào; dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh; phát biểu chính sách tại Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Lào và một số hoạt động khác; đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào…

Nhân chuyến thăm, hai bên dự kiến sẽ ký một số văn kiện hợp tác quan trọng, tạo hành lang pháp lý, mở ra những định hướng hợp tác mới, phù hợp với yêu cầu phát triển của mỗi nước và lợi ích chung của hai dân tộc, tiếp tục làm sâu sắc hơn mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào trong tình hình mới.

Trước đó cùng ngày, ngay sau khi đến Thủ đô Vientiane (Lào), Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ vô danh ở Thủ đô Vientiane, tưởng nhớ và tri ân những người con ưu tú của nhân dân các dân tộc Lào đã ngã xuống trong công cuộc giải phóng, bảo vệ và xây dựng đất nước Lào.

Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Wattay. Ảnh: TTXVN

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Lào. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Lào. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: TTXVN