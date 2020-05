Kinh hãi cảnh hàng triệu con châu chấu tràn ngập ở Ấn Độ như "tận thế"

Thứ Bảy, ngày 30/05/2020 06:00 AM (GMT+7)

Đàn châu chấu khổng lồ gần đây "xâm chiếm" các tòa nhà, đường phố ở miền tây và miền trung Ấn Độ, khiến giới chức và người dân gặp nhiều phiền toái. Hình ảnh hàng triệu con châu chấu phủ kín bầu trời không khác nhiều các thước phim về "tận thế".

Đàn châu chấu hàng triệu con tràn ngập thành phố Jaipur, Ấn Độ hôm 25/5. Ảnh: Nur Photo

Tờ Daily Mail hôm 29/5 đưa tin, những bức ảnh chụp trong tuần này tại thành phố Jaipur, thủ phủ bang Rajasthan, Ấn Độ, cho thấy hàng triệu con châu chấu đang phủ kín các tòa nhà, đường phố và phá hủy mùa màng tại cánh đồng.

Giới chức địa phương phải sử dụng tới máy bay không người lái, máy kéo, ô tô để phun thuốc trừ sâu tiêu diệt đàn châu chấu phá hoại nhưng dường như không đem lại hiệu quả như mong muốn. Đàn châu chấu khổng lồ đã tàn phá mùa màng trên hơn 500 km vuông đất trồng trọt.

Cây cối, đường xá, xe cộ, bầu trời... mọi thứ đều bị đàn châu chấu khổng lồ phủ kín. Ảnh: Nur Photo

Châu chấu gây thiệt hại nặng nề cho hoa màu ở bang Rajasthan và Madhya Pradesh, làm nghiêm trọng hơn tình cảnh khốn khó của người dân địa phương khi bị phong tỏa vì đại dịch Covid-19.

Đàn châu chấu hàng triệu con bắt đầu tràn sang bang Rajasthan của Ấn Độ từ nước láng giềng Pakistan hồi tháng 4. Ngoài ra, nhiều đàn châu chấu nhỏ khác cũng hoành hành tại nhiều bang trên khắp Ấn Độ. Giới chức Ấn Độ còn cảnh báo đàn châu chấu có thể di chuyển với tốc độ hơn 130 km/ngày.

Các chuyên gia cảnh báo, tình trạng có thể tồi tệ hơn khi số lượng châu chấu sẽ tiếp tục tăng đột biến vào tháng 6. Ảnh: Nur Photo

Các khu vực dân cư tại thành phố Jaipur - thủ phủ bang Rajasthan, đều tràn ngập châu chấu. Người dân phải gõ vào nồi và chảo để xua đuổi chúng. Những người khác đứng trên mái nhà chụp ảnh lại cảnh tượng đặc biệt.

Một số khác đeo khẩu trang đi lại dưới đường phố trong lúc hàng triệu con châu chấu vẫn bay lượn, tràn ngập xung quanh họ.

Các chuyên gia cảnh báo tình trạng này có thể tồi tệ hơn khi nhiều châu chấu hơn dự kiến tràn vào Ấn Độ từ các nước thuộc khu vực Sừng châu Phi vào tháng 6. Ấn Độ chưa từng trải qua đại dịch châu chấu với quy mô lớn như lần này kể từ năm 1993.

Người dân thành phố Jaipur phải sống chung với đàn châu chấu khổng lồ hàng triệu con. Ảnh: Nur Photo

Ngoài đại dịch châu chấu, Ấn Độ còn phải đối phó với dịch Covid-19, siêu bão Amphan và nắng nóng.

Một đợt nắng nóng kỷ lục (có nơi lên tới 50 độ C) đã xuất hiện ở một số bang ở miền bắc Ấn Độ, trong khi thủ đô New Delhi ghi nhận ngày nóng nhất trong tháng 5 kể từ năm 2002. Cục khí tượng Ấn Độ cho biết, nắng nóng sẽ tiếp tục kéo dài thêm nhiều ngày nữa. Năm 2019, chính phủ Ấn Độ cho biết, nắng nóng đã khiến 3.500 người thiệt mạng kể từ năm 2015. Tuy nhiên, năm nay, chưa ghi nhận ca tử vong nào do nắng nóng.

Quốc gia 1,3 tỷ dân còn chịu cảnh thiếu nước nghiêm trọng: hàng chục triệu người không có nước sinh hoạt chưa kể tới điều hòa nhiệt độ để chống chọi với nắng nóng.

Trong khi đó, thống kê của Đại học Johns Hopkins (Mỹ) cho thấy, Ấn Độ có hơn 160.000 người nhiễm Covid-19, hơn 4.000 người tử vong và 71.000 người đã khỏi bệnh.

Hôm 20/5, siêu bão Amphan kèm lốc xoáy đã tàn phá khu vực miền đông Ấn Độ khiến gần 100 người chết, phá hủy hàng nghìn ngôi làng, làm đứt đường dây điện và khiến nhiều vùng đất rộng lớn chìm trong biển nước. Nhà chức trách bang cho biết những người thiệt mạng chủ yếu do bị điện giật và cây đổ đè trúng.

