Bộ đội, xe pháo về Ba Đình chuẩn bị hợp luyện

Người dân chờ kín phố - nơi khối diễu binh đi qua

Dự kiến 20h tổng hợp luyện mới bắt đầu diễn ra, song từ sáng người dân đã đổ về các tuyến đường quanh Ba Đình như Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Giảng Võ, Kim Mã. Nhiều người mang theo áo mưa, chiếu, nước, đồ ăn, chọn chỗ đứng, chờ các khối quân nhân diễu hành qua các tuyến phố sau buổi tổng hợp luyện.

Từ sáng, người dân ngồi chờ kín các tuyến phố nơi các khối sẽ đi qua sau buổi tổng hợp luyện. Ảnh: Phạm Dự

Người dân tập trung dọc tuyến đường lực lượng diễu binh đi qua. Ảnh: Ngọc Thành

Hầu hết mọi người đều mặc áo, đội mũ cờ đỏ, nhiều người đem theo quốc kỳ để cổ vũ lực lượng diễu binh. Ảnh: Ngọc Thành