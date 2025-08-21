Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Bộ đội, xe pháo về Ba Đình chuẩn bị hợp luyện

Sự kiện: 80 năm Quốc khánh 2/9

Chiều 21/8, 61 khối diễu binh Quân đội, Công an cùng các khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng tiến về Quảng trường Ba Đình để chuẩn bị hợp luyện vào buổi tối.

Diễn biến
17h30
Khối Tên lửa về quảng trường Ba Đình

Khối tên lửa đạn đạo, tên lửa đối đất, xe pháo quân sự bánh lốp, xe đặc chủng rời đường đua F1 Mỹ Đình về quảng trường Ba Đình. Hai bên đường, hàng trăm người dân đứng reo hò mỗi khi có xe khí tài đi qua.

Tổ hợp tên lửa đạn đạo Scud-B với tên lửa đối đất R-17E tiến vào trung tâm thành phố. Ảnh:&nbsp;Phạm Chiểu

Tổ hợp tên lửa đạn đạo Scud-B với tên lửa đối đất R-17E tiến vào trung tâm thành phố. Ảnh: Phạm Chiểu

Tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT của khối xe pháo Quân chủng Phòng không Không quân.&nbsp;Ảnh:&nbsp;Phạm Chiểu

Tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT của khối xe pháo Quân chủng Phòng không Không quân. Ảnh: Phạm Chiểu

Ảnh:&nbsp;Phạm Chiểu

Ảnh: Phạm Chiểu

17h25
Khối công an từ đường Thụy Khuê ra Thanh Niên tập kết

Ảnh:&nbsp;Thanh Hằng

Ảnh: Thanh Hằng

Hải Nam, 6 tuổi, đập tay với các chiến sĩ khối phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khi họ từ đường Thụy Khuê ra tập kết ở ngã tư đường Thanh Niên. Chị Bùi Thị Huệ, mẹ Nam, cho biết hai mẹ con ở thị xã Sơn Tây cũ, xuất phát từ 14h xuống nội thành xem hợp luyện. "Nam rất thích các chú lính cứu hỏa, nên gặp được các chú bé rất vui", chị Huệ nói. Ảnh: Thanh Hằng

17h15
Xe thiết giáp đi qua đường Thanh Niên

Xe thiết giáp chống khủng bố XTC-02 do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam nghiên cứu, chế tạo. Ảnh: Hương Linh

Xe thiết giáp chống khủng bố XTC-02 do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam nghiên cứu, chế tạo. Ảnh: Hương Linh

Xe chiến đấu bộ binh bọc thép XCB-01 do Tổng cục Công nghiệp quốc phòng Việt Nam thiết kế và chế tạo. Ảnh: Hương Linh

Xe chiến đấu bộ binh bọc thép XCB-01 do Tổng cục Công nghiệp quốc phòng Việt Nam thiết kế và chế tạo. Ảnh: Hương Linh

Xe chỉ huy thông tin PR-DM-60-PU do Việt Nam nghiên cứu, cải tiến. Ảnh: Hương Linh

Xe chỉ huy thông tin PR-DM-60-PU do Việt Nam nghiên cứu, cải tiến. Ảnh: Hương Linh

17h15
Khối quần chúng tập luyện

13 khối quần chúng tập trung tại phố Quán Thánh chuẩn bị cho buổi hợp luyện. Ảnh:&nbsp;Gia Chính

13 khối quần chúng tập trung tại phố Quán Thánh chuẩn bị cho buổi hợp luyện. Ảnh: Gia Chính

17h10
Khối xe tăng tiến vào quảng trường Ba Đình

Ảnh: Phạm Dự

Ảnh: Phạm Dự

Video: Anh Phú

16h55
Khối nữ quân nhạc tập luyện

Khối nữ quân nhạc tập luyện trên đường Thụy Khuê. Video. Thanh Hằng

16h50
Xe đặc chủng bắt đầu tập kết 

Xe đặc chủng của lực lượng công an chờ vào nơi tập kết đầu đường Hùng Vương. Ảnh:&nbsp;Hồng Chiêu

Xe đặc chủng của lực lượng công an chờ vào nơi tập kết đầu đường Hùng Vương. Ảnh: Hồng Chiêu

16h40
Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật kiểm tra xe, khí tài trước giờ hợp luyện

Một số loại xe tăng, pháo tự hành, xe chiến đấu bộ binh của quân đội được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi hợp luyện. Ảnh:&nbsp;Thanh Tú

Một số loại xe tăng, pháo tự hành, xe chiến đấu bộ binh của quân đội được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi hợp luyện. Ảnh: Thanh Tú

Ảnh:&nbsp;Thanh Tú

Ảnh: Thanh Tú

Ảnh:&nbsp;Thanh Tú

Ảnh: Thanh Tú

16h30
Các lực lượng bắt đầu luyện tập trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Khối chiến sĩ Tác chiến điện tử luyện tập trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh:&nbsp;Ngọc Thành

Khối chiến sĩ Tác chiến điện tử luyện tập trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Ngọc Thành

Khối Sĩ quan Bộ đội Biên phòng và Sĩ quan Hải quân luyện tập. Ảnh:&nbsp;Ngọc Thành

Khối Sĩ quan Bộ đội Biên phòng và Sĩ quan Hải quân luyện tập. Ảnh: Ngọc Thành

Khối văn nghệ chào mừng cũng bắt đầu luyện tập chuẩn bị cho buổi hợp luyện. Ảnh:&nbsp;Ngọc Thành

Khối văn nghệ chào mừng cũng bắt đầu luyện tập chuẩn bị cho buổi hợp luyện. Ảnh: Ngọc Thành

16h30
Người dân hát cổ vũ các khối diễu binh

Trên các tuyến phố gần quảng trường Ba Đình, rất đông người dân tập trung cổ vũ, hát, reo hò khi các khối quân, dân đi qua.

Video: Hoàng Phương

Video: Hoàng Phương

Tại đầu Hùng Vương giao với Quán Thánh, người dân trèo lên thùng xe tải lấy điểm cao xem tổng hợp luyện. Video: Hoàng Phương

16h20
Các khối sĩ quan bắt đầu tập trung

Khối sĩ quan Phòng không Không quân đi qua ngã tư Hùng Vương - Phan Đình Phùng để vào nơi tập kết.

Khối sĩ quan Phòng không Không quân. Video: Hoàng Phương

 Rất đông người dân hai bên đường cổ vũ. Video: Hoàng Phương

16h15
Các khối diễu binh của quân đội bắt đầu vào vị trí

Các khối diễu binh của quân đội bắt đầu vào vị trí. Video: Ngọc Thành

16h10
Người dân hò reo đón bộ đội


Thượng úy Lê Hoàng Hiệp (cầm cờ đỏ) trong khối diễu binh đi trên đường phố Hà Nội. Ảnh:&nbsp;Phạm Dự

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp (cầm cờ đỏ) trong khối diễu binh đi trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Phạm Dự

Người dân hò reo và tiến sát mép rào khi lực lượng diễu binh đi qua. Ảnh:&nbsp;Phạm Dự

Người dân hò reo và tiến sát mép rào khi lực lượng diễu binh đi qua. Ảnh: Phạm Dự

Khối Sĩ quan Biên phòng. Ảnh:&nbsp;Phạm Dự

Khối Sĩ quan Biên phòng. Ảnh: Phạm Dự

Khối Phòng không Không quân. Ảnh:&nbsp;Phạm Dự

Khối Phòng không Không quân. Ảnh: Phạm Dự

16h00
Người dân chào đón các khối quần chúng

Tại đường Quán Thánh, 13 khối quần chúng đang tập hợp, đông đảo người dân đứng bên đường cổ vũ.

Khối Nông dân Việt Nam chuẩn bị hợp luyện. Ảnh:&nbsp;Gia Chính

Khối Nông dân Việt Nam chuẩn bị hợp luyện. Ảnh: Gia Chính

Khối Cựu chiến binh trong sự cổ vũ của người dân. Ảnh:&nbsp;Gia Chính

Khối Cựu chiến binh trong sự cổ vũ của người dân. Ảnh: Gia Chính

Người dân tập trung ủng hộ các khối hợp luyện. Video: Gia Chính

15h50
Người dân chờ kín phố - nơi khối diễu binh đi qua

Dự kiến 20h tổng hợp luyện mới bắt đầu diễn ra, song từ sáng người dân đã đổ về các tuyến đường quanh Ba Đình như Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Giảng Võ, Kim Mã. Nhiều người mang theo áo mưa, chiếu, nước, đồ ăn, chọn chỗ đứng, chờ các khối quân nhân diễu hành qua các tuyến phố sau buổi tổng hợp luyện.

Từ sáng, người dân ngồi chờ kín các tuyến phố nơi các khối sẽ đi qua sau buổi tổng hợp luyện. Ảnh:&nbsp;Phạm Dự

Từ sáng, người dân ngồi chờ kín các tuyến phố nơi các khối sẽ đi qua sau buổi tổng hợp luyện. Ảnh: Phạm Dự

Người dân tập trung dọc tuyến đường lực lượng diễu binh đi qua. Ảnh:&nbsp;Ngọc Thành

Người dân tập trung dọc tuyến đường lực lượng diễu binh đi qua. Ảnh: Ngọc Thành

Hầu hết mọi người đều mặc áo, đội mũ cờ đỏ, nhiều người đem theo quốc kỳ để cổ vũ lực lượng diễu binh. Ảnh:&nbsp;Ngọc Thành

Hầu hết mọi người đều mặc áo, đội mũ cờ đỏ, nhiều người đem theo quốc kỳ để cổ vũ lực lượng diễu binh. Ảnh: Ngọc Thành

15h40
Đoàn xe chở các khối diễu binh đi qua ngã tư Phạm Văn Đồng

Xe chở quân lần lượt tiến về trung tâm Ba Đình. Video: Thanh Hằng

Đoàn xe chở các khối diễu binh đi qua ngã tư Phạm Văn Đồng giao Hoàng Quốc Việt lúc 15h35. Ảnh:&nbsp;Thanh Hằng

Đoàn xe chở các khối diễu binh đi qua ngã tư Phạm Văn Đồng giao Hoàng Quốc Việt lúc 15h35. Ảnh: Thanh Hằng

Khối chiến sĩ Phòng không Không quân. Ảnh:&nbsp;Thanh Hằng

Khối chiến sĩ Phòng không Không quân. Ảnh: Thanh Hằng

15h35
Các đoàn xe chở các khối diễu binh hướng về trung tâm


Đoàn xe đi trên Đại lộ Thăng Long. Ảnh:&nbsp;Phạm Chiểu

Đoàn xe đi trên Đại lộ Thăng Long. Ảnh: Phạm Chiểu

Tuyến Đại lộ Thăng Long đã cấm hoàn toàn các phương tiện khác lưu thông để phục vụ xe quân sự. Ảnh:&nbsp;Phạm Chiểu

Tuyến Đại lộ Thăng Long đã cấm hoàn toàn các phương tiện khác lưu thông để phục vụ xe quân sự. Ảnh: Phạm Chiểu

Một đoàn xe khác đi qua cầu vượt Mai Dịch hướng vào trung tâm. Ảnh:&nbsp;Viết Tuân

Một đoàn xe khác đi qua cầu vượt Mai Dịch hướng vào trung tâm. Ảnh: Viết Tuân

15h30
Xe chở quân, tăng thiết giáp, xe pháo quân sự tập kết về Ba Đình

Chiều 21/8, các đoàn xe chở quân từ Miếu Môn, Sơn Tây, Hòa Lạc... theo tuyến đường đã định sẵn về trung tâm. Các khối xe pháo bánh lốp cơ động từ đường đua F1 trong Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình, tăng thiết giáp bánh xích từ Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng lần lượt tập kết về vị trí gần Quảng trường Ba Đình chờ đến giờ tổng hợp luyện chính thức.

Hơn 16.300 quân nhân góp mặt trong 43 khối đứng, 18 khối đi, 6 khối xe pháo quân sự của Quân đội, 8 khối xe đặc chủng Công an. Riêng lực lượng xe Tăng thiết giáp trở lại đường duyệt Ba Đình sau 40 năm, kể từ Quốc khánh 2/9/1985.

Tham gia còn có các khối quân đội nước ngoài như Nga, Lào, Campuchia theo lời mời trước đó từ Bộ Quốc phòng.

Sau tổng hợp luyện lần đầu, buổi tiếp theo diễn ra tối 24/8 trước khi tổ chức sơ duyệt, tổng duyệt và đại lễ chính thức 2/9.

Lễ kỷ niệm diễu binh diễu hành 80 năm cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 được tổ chức tại quảng trường Ba Đình - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945 - sẽ bắt đầu bằng nghi thức rước đuốc truyền thống và bắn pháo lễ. Sau đó, không quân bay chào mừng và diễu binh, diễu hành các khối.

Sau khi các lực lượng diễu duyệt qua lễ đài, các khối tỏa đi các tuyến phố, giao lưu văn nghệ với người dân tại cung thể thao Quần Ngựa và quảng trường Cách mạng tháng Tám khu vực nhà hát lớn Hà Nội.

Diễu binh năm nay có sự tham gia đầy đủ lực lượng gồm các khối đi trên bộ, cơ giới, trên không và dưới nước. Diễu binh trên biển lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa với sự tham gia của Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng và Quân khu 5.

15h20
Các tuyến đường bị cấm trong thời gian hợp luyện

