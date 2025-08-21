Bộ đội, xe pháo về Ba Đình chuẩn bị hợp luyện
Chiều 21/8, 61 khối diễu binh Quân đội, Công an cùng các khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng tiến về Quảng trường Ba Đình để chuẩn bị hợp luyện vào buổi tối.
Khối tên lửa đạn đạo, tên lửa đối đất, xe pháo quân sự bánh lốp, xe đặc chủng rời đường đua F1 Mỹ Đình về quảng trường Ba Đình. Hai bên đường, hàng trăm người dân đứng reo hò mỗi khi có xe khí tài đi qua.
Tổ hợp tên lửa đạn đạo Scud-B với tên lửa đối đất R-17E tiến vào trung tâm thành phố. Ảnh: Phạm Chiểu
Tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT của khối xe pháo Quân chủng Phòng không Không quân. Ảnh: Phạm Chiểu
Ảnh: Phạm Chiểu
Ảnh: Thanh Hằng
Hải Nam, 6 tuổi, đập tay với các chiến sĩ khối phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khi họ từ đường Thụy Khuê ra tập kết ở ngã tư đường Thanh Niên. Chị Bùi Thị Huệ, mẹ Nam, cho biết hai mẹ con ở thị xã Sơn Tây cũ, xuất phát từ 14h xuống nội thành xem hợp luyện. "Nam rất thích các chú lính cứu hỏa, nên gặp được các chú bé rất vui", chị Huệ nói. Ảnh: Thanh Hằng
Xe thiết giáp chống khủng bố XTC-02 do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam nghiên cứu, chế tạo. Ảnh: Hương Linh
Xe chiến đấu bộ binh bọc thép XCB-01 do Tổng cục Công nghiệp quốc phòng Việt Nam thiết kế và chế tạo. Ảnh: Hương Linh
Xe chỉ huy thông tin PR-DM-60-PU do Việt Nam nghiên cứu, cải tiến. Ảnh: Hương Linh
13 khối quần chúng tập trung tại phố Quán Thánh chuẩn bị cho buổi hợp luyện. Ảnh: Gia Chính
Ảnh: Phạm Dự
Video: Anh Phú
Khối nữ quân nhạc tập luyện trên đường Thụy Khuê. Video. Thanh Hằng
Xe đặc chủng của lực lượng công an chờ vào nơi tập kết đầu đường Hùng Vương. Ảnh: Hồng Chiêu
Một số loại xe tăng, pháo tự hành, xe chiến đấu bộ binh của quân đội được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi hợp luyện. Ảnh: Thanh Tú
Ảnh: Thanh Tú
Ảnh: Thanh Tú
Khối chiến sĩ Tác chiến điện tử luyện tập trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Ngọc Thành
Khối Sĩ quan Bộ đội Biên phòng và Sĩ quan Hải quân luyện tập. Ảnh: Ngọc Thành
Khối văn nghệ chào mừng cũng bắt đầu luyện tập chuẩn bị cho buổi hợp luyện. Ảnh: Ngọc Thành
Trên các tuyến phố gần quảng trường Ba Đình, rất đông người dân tập trung cổ vũ, hát, reo hò khi các khối quân, dân đi qua.
Video: Hoàng Phương
Video: Hoàng Phương
Tại đầu Hùng Vương giao với Quán Thánh, người dân trèo lên thùng xe tải lấy điểm cao xem tổng hợp luyện. Video: Hoàng Phương
Khối sĩ quan Phòng không Không quân đi qua ngã tư Hùng Vương - Phan Đình Phùng để vào nơi tập kết.
Khối sĩ quan Phòng không Không quân. Video: Hoàng Phương
Rất đông người dân hai bên đường cổ vũ. Video: Hoàng Phương
Các khối diễu binh của quân đội bắt đầu vào vị trí. Video: Ngọc Thành
Thượng úy Lê Hoàng Hiệp (cầm cờ đỏ) trong khối diễu binh đi trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Phạm Dự
Người dân hò reo và tiến sát mép rào khi lực lượng diễu binh đi qua. Ảnh: Phạm Dự
Khối Sĩ quan Biên phòng. Ảnh: Phạm Dự
Khối Phòng không Không quân. Ảnh: Phạm Dự
Tại đường Quán Thánh, 13 khối quần chúng đang tập hợp, đông đảo người dân đứng bên đường cổ vũ.
Khối Nông dân Việt Nam chuẩn bị hợp luyện. Ảnh: Gia Chính
Khối Cựu chiến binh trong sự cổ vũ của người dân. Ảnh: Gia Chính
Người dân tập trung ủng hộ các khối hợp luyện. Video: Gia Chính
Dự kiến 20h tổng hợp luyện mới bắt đầu diễn ra, song từ sáng người dân đã đổ về các tuyến đường quanh Ba Đình như Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Giảng Võ, Kim Mã. Nhiều người mang theo áo mưa, chiếu, nước, đồ ăn, chọn chỗ đứng, chờ các khối quân nhân diễu hành qua các tuyến phố sau buổi tổng hợp luyện.
Từ sáng, người dân ngồi chờ kín các tuyến phố nơi các khối sẽ đi qua sau buổi tổng hợp luyện. Ảnh: Phạm Dự
Người dân tập trung dọc tuyến đường lực lượng diễu binh đi qua. Ảnh: Ngọc Thành
Hầu hết mọi người đều mặc áo, đội mũ cờ đỏ, nhiều người đem theo quốc kỳ để cổ vũ lực lượng diễu binh. Ảnh: Ngọc Thành
Xe chở quân lần lượt tiến về trung tâm Ba Đình. Video: Thanh Hằng
Đoàn xe chở các khối diễu binh đi qua ngã tư Phạm Văn Đồng giao Hoàng Quốc Việt lúc 15h35. Ảnh: Thanh Hằng
Khối chiến sĩ Phòng không Không quân. Ảnh: Thanh Hằng
Đoàn xe đi trên Đại lộ Thăng Long. Ảnh: Phạm Chiểu
Tuyến Đại lộ Thăng Long đã cấm hoàn toàn các phương tiện khác lưu thông để phục vụ xe quân sự. Ảnh: Phạm Chiểu
Một đoàn xe khác đi qua cầu vượt Mai Dịch hướng vào trung tâm. Ảnh: Viết Tuân
Chiều 21/8, các đoàn xe chở quân từ Miếu Môn, Sơn Tây, Hòa Lạc... theo tuyến đường đã định sẵn về trung tâm. Các khối xe pháo bánh lốp cơ động từ đường đua F1 trong Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình, tăng thiết giáp bánh xích từ Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng lần lượt tập kết về vị trí gần Quảng trường Ba Đình chờ đến giờ tổng hợp luyện chính thức.
Hơn 16.300 quân nhân góp mặt trong 43 khối đứng, 18 khối đi, 6 khối xe pháo quân sự của Quân đội, 8 khối xe đặc chủng Công an. Riêng lực lượng xe Tăng thiết giáp trở lại đường duyệt Ba Đình sau 40 năm, kể từ Quốc khánh 2/9/1985.
Tham gia còn có các khối quân đội nước ngoài như Nga, Lào, Campuchia theo lời mời trước đó từ Bộ Quốc phòng.
Sau tổng hợp luyện lần đầu, buổi tiếp theo diễn ra tối 24/8 trước khi tổ chức sơ duyệt, tổng duyệt và đại lễ chính thức 2/9.
Lễ kỷ niệm diễu binh diễu hành 80 năm cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 được tổ chức tại quảng trường Ba Đình - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945 - sẽ bắt đầu bằng nghi thức rước đuốc truyền thống và bắn pháo lễ. Sau đó, không quân bay chào mừng và diễu binh, diễu hành các khối.
Sau khi các lực lượng diễu duyệt qua lễ đài, các khối tỏa đi các tuyến phố, giao lưu văn nghệ với người dân tại cung thể thao Quần Ngựa và quảng trường Cách mạng tháng Tám khu vực nhà hát lớn Hà Nội.
Diễu binh năm nay có sự tham gia đầy đủ lực lượng gồm các khối đi trên bộ, cơ giới, trên không và dưới nước. Diễu binh trên biển lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa với sự tham gia của Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng và Quân khu 5.
Ban tổ chức bố trí 12 vị trí, 12 khuôn viên trường ĐH và 68 vị trí lòng đường hỗ trợ tập kết phương tiện của người dân theo dõi các hoạt động của A80.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-21/08/2025 16:00 PM (GMT+7)