Nga: Mục tiêu không phải lãnh thổ Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại Alaska hôm 15/8 (ảnh: RT)

Về kết quả của hội nghị thượng đỉnh

Hôm 19/8, trả lời phỏng vấn trên kênh Rossiya-24 (Nga), ông Lavrov cho biết, bầu không khí trong cuộc gặp hôm 15/8 giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ là rất tích cực.

“Có một bầu không khí rất tốt đẹp trong cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska. Điều này được phản ánh qua những tuyên bố mà hai nhà lãnh đạo đưa ra sau cuộc họp”, ông Lavrov nói.

Theo ông Lavrov, trong hội nghị, phía Mỹ đã thể hiện mong muốn chân thành về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine và “ủng hộ” quan điểm của Nga rằng, cần loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng.

“Rõ ràng là Tổng thống Mỹ và nhóm của ông ấy thực sự mong muốn đạt được kết quả lâu dài, bền vững và đáng tin cậy”, ông Lavrov nói.

“Điều này khác với châu Âu, những người vào thời điểm đó liên tục nói rằng họ cần một lệnh ngừng bắn, rồi sau đó họ sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine”, ông Lavrov nói.

Nga không đặt mục tiêu lãnh thổ

Phát biểu hôm 19/8, Ngoại trưởng Nga cho rằng, những thay đổi về lãnh thổ “luôn là một phần không thể thiếu để đạt được thỏa thuận”.

Tuy nhiên, mục tiêu lớn nhất của Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt là bảo vệ cộng đồng người nói tiếng Nga.

“Chúng tôi chưa bao giờ nói rằng cần phải chiếm đoạt bất kỳ vùng lãnh thổ nào. Crimea, Donbass hay Novorossiya, với tư cách là những vùng lãnh thổ, chưa bao giờ là mục tiêu của chúng tôi. Mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ người dân, những người nói tiếng Nga đã sinh sống ở những vùng đất đó hàng thế kỷ. Họ đã khai phá, đã đổ máu ở Crimea và Donbass, đã xây dựng nên các thành phố Odessa, Nikolayev và nhiều thành phố khác, cũng như các cảng biển, nhà máy và xí nghiệp”, ông Lavrov nói.

Theo ông Lavrov, nếu Tổng thống Ukraine Zelensky muốn duy trì hiến pháp, trước hết, ông nên bảo vệ quyền công dân của cộng đồng nói tiếng Nga.

Trong bài phát biểu, ông Lavrov nhấn mạnh, Nga đặt mục tiêu rõ ràng cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, và những cáo buộc của một số nhà lãnh đạo châu Âu rằng Nga tấn công vô cớ vào Ukraine chỉ là “lời lẽ của trẻ con”.

“Cả Tổng thống Mỹ Trump và đội ngũ của ông ấy đều hiểu rõ rằng cuộc xung đột này là có lý do”, ông Lavrov nói.