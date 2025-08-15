Kinh hoàng lũ quét cuốn trôi nhóm hành hương ở Ấn Độ, 46 người thiệt mạng

Ngày 14-8, ít nhất 46 người thiệt mạng và hơn 200 người mất tích sau khi một trận lũ quét kinh hoàng xảy ra tại làng Chasoti, quận Kishtwar thuộc khu vực Kashmir do Ấn Độ quản lý, theo hãng tin Reuters.

Ông Ramesh Kumar - Ủy viên quận Kishtwar - nói với hãng tin ANI rằng trận lũ quét xảy ra vào lúc 11 giờ 30 phút sáng (giờ địa phương). Ông Kumar cho biết thêm rằng lực lượng cảnh sát địa phương và đội ứng phó thảm họa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

“Các đơn vị quân đội và không quân cũng đã được điều động. Hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đang diễn ra” - ông Kumar nói.

Hình ảnh tại làng Chasoti, quận Kishtwar (khu vực Kashmir do Ấn Độ quản lý) sau trận lũ quét kinh hoàng hôm 14-8. Ảnh: @timesofindia/X

Theo một quan chức Ấn Độ, trận lũ quét kinh hoàng đã cuốn đi một bếp ăn cộng đồng và một trạm an ninh trong tích tắc.

“Một số lượng lớn người hành hương đang tụ tập ăn trưa đã bị nước cuốn trôi” - quan chức này nói.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết ông đang theo dõi chặt chẽ tình hình. "Các hoạt động cứu hộ và cứu trợ đang được tiến hành. Mọi hỗ trợ có thể sẽ được cung cấp cho những người cần giúp đỡ" - ông Modi viết trên mạng xã hội X.

Nguyên nhân dẫn tới trận lũ quét kinh hoàng được cho là do một đợt mưa dông đột ngột xảy ra tại khu vực này. Theo Cục Khí tượng Ấn Độ, mưa dông đột ngột là trận mưa lớn bất ngờ, dữ dội với lượng mưa có thể lên trên 100 mm chỉ trong 1 giờ. Hiện tượng thời tiết này có thể gây ra lũ lụt và lở đất, đặc biệt ở các vùng núi trong mùa mưa.

Văn phòng khí tượng địa phương cũng đã dự báo mưa to cho nhiều khu vực ở Kashmir vào ngày 14-8, bao gồm Kishtwar, kêu gọi người dân tránh xa những nơi nguy hiểm do có nguy cơ lở đất và lũ quét.

Trận lũ quét kinh hoàng này diễn ra chỉ hơn một tuần sau khi một trận lũ lớn kèm lở đất nhấn chìm cả ngôi làng Dharali ở bang Uttarakhand (Ấn Độ) trên dãy Himalaya hôm 5-8, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, 50 người mất tích và hàng chục ngôi nhà bị cuốn trôi, theo đài CNN.

Làng Chasoti là một điểm dừng chân quan trọng trên tuyến hành hương Machail Yatra nổi tiếng. Đây là nơi cuối cùng trên tuyến đường có thể tiếp cận bằng xe và được người dân dùng làm điểm nghỉ ngơi ăn uống trước khi bắt đầu phần hành trình đi bộ đến đền Machail Mata - một đền núi linh thiêng dành riêng cho nữ thần Durga của đạo Hindu ở Ấn Độ.