Khả năng Mỹ dùng tên lửa “Đại bàng Đen” cực mạnh tấn công Iran gây tranh cãi

Khả năng Mỹ dùng tên lửa “Đại bàng Đen” cực mạnh tấn công Iran đang gây xôn xao. Ảnh minh họa: Bộ Quốc phòng Mỹ

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã đề nghị triển khai vũ khí siêu vượt âm tầm xa của Lục quân tới Trung Đông - đây có thể là lần đầu tiên hệ thống này được sử dụng trong thực chiến, theo Bloomberg.

Báo cáo cho biết, các chiến lược gia quân sự đang xem xét phương án tấn công các cơ sở tên lửa ngầm sâu và hệ thống phóng của Iran, vốn khó bị tiêu diệt bằng các loại vũ khí thông thường.

Tên lửa “Đại bàng Đen” có thể đạt tốc độ vượt quá Mach 5, cho phép nó né tránh nhiều hệ thống phòng không truyền thống và tấn công mục tiêu với thời gian phản ứng cực ngắn. Bloomberg dẫn lời các nhà phân tích cho rằng loại vũ khí này đánh dấu bước tiến lớn trong năng lực tấn công của Mỹ, đặc biệt đối với các cơ sở hạ tầng kiên cố dưới lòng đất.

Lầu Năm Góc cũng đang thúc đẩy nhanh việc phát triển công nghệ vũ khí siêu vượt âm trong bối cảnh lo ngại gia tăng về Iran và Trung Quốc. Reuters cho biết giới chức quốc phòng xem các hệ thống này là yếu tố then chốt trong các cuộc chiến tương lai, nơi tốc độ và độ chính xác có thể mang tính quyết định.

Các cuộc thảo luận về “Đại bàng Đen" diễn ra trong bối cảnh Washington tin rằng Iran đã di dời một số cơ sở tên lửa ra ngoài tầm với của nhiều loại vũ khí chiến thuật hiện có của Mỹ. Mối lo này dường như là động lực chính thúc đẩy các đề xuất về những phương án tấn công tiên tiến hơn trong khu vực.

Tuy nhiên, ý tưởng triển khai loại vũ khí này chống lại Iran vẫn còn gây tranh cãi. Các chuyên gia quốc phòng được trích dẫn trong nhiều bài viết cảnh báo rằng việc sử dụng tên lửa siêu vượt âm trong một cuộc xung đột khu vực đang diễn ra có thể làm leo thang căng thẳng đáng kể và gửi đi thông điệp địa chính trị rộng lớn không chỉ tới Iran mà còn tới Nga và Trung Quốc.

Hiện chưa có xác nhận chính thức nào về việc hệ thống tên lửa này đã được triển khai hoặc được phép sử dụng trong chiến đấu. Nhưng sự chú ý ngày càng tăng quanh “Đại bàng Đen” cho thấy cuộc đối đầu với Iran đang thay đổi nhanh chóng - từ các cuộc phong tỏa hải quân và không kích sang khả năng sử dụng vũ khí thế hệ mới có thể định hình lại chiến tranh hiện đại.