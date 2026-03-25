Iran lộ ‘át chủ bài’ 30 năm, ngay cả oanh tạc cơ B-2 mang bom xuyên phá mạnh nhất của Mỹ cũng không thể chạm tới

Nhận định này được đưa ra bởi nhà phân tích hàng không Tom Cooper, người theo dõi chương trình vũ khí ngầm của Iran từ giữa những năm 1990.

Theo ông, Iran đã phát triển mạng lưới cơ sở lưu trữ vũ khí dưới lòng đất với quy mô lớn và độ sâu đáng kể, đến mức ngay cả các cuộc không kích bằng oanh tạc cơ tàng hình B-2 cũng không thể phá hủy hoàn toàn. Đây là nơi cất giữ nhiều loại vũ khí, trong đó có các máy bay không người lái Shahed – loại đã trở nên quen thuộc trên chiến trường Ukraine.

Cùng lúc, một số nhà phân tích cho rằng việc Iran hạn chế Internet có thể nhằm cản trở khả năng dẫn đường chính xác của các thiết bị bay không người lái đối phương.

Theo ông Tom Cooper, chương trình này không phải là phản ứng ngắn hạn mà là kết quả của quá trình tích lũy kéo dài hàng chục năm. Iran đã bắt đầu chuẩn bị từ khoảng 30 năm trước, liên tục tích trữ tài nguyên và đưa vũ khí xuống các cơ sở ngầm từ khoảng năm 2005.

Ông Cooper nhấn mạnh rằng, những người theo dõi lĩnh vực này đã nhận thấy xu hướng đó từ rất sớm. Iran kiên trì xây dựng năng lực phòng thủ theo hướng “ẩn sâu dưới lòng đất” để giảm thiểu rủi ro trước các đòn tấn công từ bên ngoài.

Điểm đáng chú ý là nhiều kho vũ khí được đặt ở độ sâu vượt quá khả năng xuyên phá của các loại bom xuyên hầm thông thường như GBU-31. Ngay cả loại bom mạnh hơn là GBU-57 – thường được triển khai trên B-2 – cũng không hiệu quả đối với một số mục tiêu.

Theo nhà phân tích, điều này đã trở nên rõ ràng từ năm ngoái. Nếu không, một phần đáng kể các kho dự trữ uranium làm giàu của Iran đã bị phá hủy.

Trong bối cảnh đó, các đòn tấn công hiện nay chủ yếu nhắm vào các mục tiêu trên mặt đất. Những cơ sở lộ thiên như căn cứ địa phương của lực lượng Vệ binh Cách mạng, trụ sở cảnh sát hay trung tâm chỉ huy an ninh là các mục tiêu dễ bị tổn thương hơn.

Trong khi đó, các “thành phố tên lửa” – cách gọi những tổ hợp quân sự ngầm quy mô lớn – gần như nằm ngoài tầm với. Đây là những cơ sở không dễ bị phá hủy bằng các phương tiện tấn công hiện có.

Ông Tom Cooper cho biết số lượng các cơ sở như vậy không chỉ dừng lại ở vài địa điểm riêng lẻ. Iran có hơn 20 cơ sở ngầm dạng này, với chức năng khác nhau.

Một số được thiết kế để lưu trữ tên lửa đạn đạo có khả năng vươn tới Israel. Những cơ sở khác chứa các loại tên lửa tầm ngắn, có thể tấn công các quốc gia vùng Vịnh như Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Bahrain và UAE.

Ngoài ra, một số địa điểm còn được sử dụng để cất giữ máy bay không người lái, bao gồm cả UAV tấn công như dòng Shahed.

Nhà phân tích cũng lưu ý rằng trong một số kịch bản, Iran có thể giảm sử dụng tên lửa đạn đạo và chuyển sang các phương thức khác để tiến hành các cuộc tấn công, tùy theo diễn biến chiến trường.