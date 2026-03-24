Tục lệ độc lạ ở Bắc Ninh: Người 50 tuổi phải trình làng bằng mâm xôi khủng và gà

Năm nay, khu phố Nghi Khúc có 14 mâm﻿ xôi và gà dâng lễ.

Gia đình nào trong khu phố có người đến tuổi 50 trình xôi, gà sẽ được dân làng báo trước một năm để chuẩn bị nuôi gà. Gà để dâng lễ được chọn ngay từ khi nuôi với nhiều yêu cầu kỹ lưỡng.

Để gà có thể đứng được trên mâm, khi làm gà xong phải lấy thanh tre, lạt định hình để cổ gà phải đứng, mỏ ngang về phía trước, đôi cánh dang rộng đang trong tư thế gà bay, chân hơi quỳ làm sao cho gà đứng được rồi mới cho vào luộc.

Sau khi tế lễ, những cỗ xôi, gà nhập đình cho người từ 49 lên 50 tuổi ở khu phố được mang ra sân đình dự thi.

Kiểm tra độ chín của các con gà lễ.

Cùng với gà, người làm lễ nhập đình còn dâng một mâm xôi trắng. Để có mâm trắng tinh, bề mặt mịn, không có vết nứt, đòi hỏi người nấu phải kỹ lưỡng từ khâu chọn gạo, chọn nước nấu. Gạo nấu xôi phải là gạo nếp cái hoa vàng dẻo thơm, đem vo gạo đến trong nước rồi đem ngâm và đãi sạch. Mỗi mâm xôi được nấu từ 18-20 kg gạo nếp.

Phần thưởng cho người chiến thắng cuộc thi xôi, gà.