Chiến sự Iran chiều 24/3: Iran xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa Israel, các thành viên lực lượng Quds bị ám sát

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ vừa công bố đoạn phim chiến đấu mới cho thấy một chiếc F/A-18 Super Hornet cất cánh từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln “để hỗ trợ Chiến dịch Epic Fury, khi tàu sân bay này đang di chuyển trên vùng biển khu vực”. Ảnh: CENTCOM

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra với Iran để "xác định xem liệu có thể đạt được một thỏa thuận rộng hơn hay không", đồng thời nói rằng "lần này, Iran thực sự nghiêm túc; họ muốn giải quyết vấn đề. Họ muốn hòa bình".Tehran đã phủ nhận việc đàm phán với Mỹ đang diễn ra, chủ tịch quốc hội Iran cho rằng những tuyên bố như vậy là "tin giả" và "được sử dụng để thao túng thị trường tài chính và dầu mỏ". Tuy nhiên một quan chức Iran tiết lộ với CBS News rằng phía Mỹ đã gửi thông điệp về chấm dứt chiến tranh thông qua các nhà trung gian hòa giải.

Mỹ lo sợ "nhường quyền kiểm soát eo biển Hormuz cho Iran"

Tướng Jim Mattis, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dưới thời chính quyền Trump, đã cảnh báo rằng nếu Washington chấm dứt chiến tranh với Iran ngay bây giờ, về cơ bản họ sẽ nhường quyền kiểm soát eo biển Hormuz cho Tehran.

rích dẫn của Politico, đồng thời cho biết thêm rằng Tehran sẽ tìm cách đánh thuế “mọi con tàu đi qua”.

Ông cho rằng Mỹ đang "ở trong tình thế khó khăn", lập luận rằng "hiện tại cả hai bên đều không có khả năng đẩy bên kia ra khỏi vị trí hiện tại".

Tổng thống Pháp cảnh báo Israel không được chiếm đóng Lebanon

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cảnh báo Israel không được “chiếm đóng” Lebanon, nhấn mạnh rằng cuộc chiến chống lại các mối đe dọa đến an ninh của nước này là “chính đáng”.

“Không có sự chiếm đóng nào, không có hình thức thực dân nào - không ở đây, không ở Bờ Tây, cũng không ở bất cứ nơi nào khác - có thể đảm bảo an ninh cho bất kỳ ai,” ông nói khi phát biểu bên cạnh Bộ trưởng Văn hóa Lebanon Ghassan Salame tại lễ khai mạc triển lãm của Viện Thế giới Ả Rập ở Paris.

Tên lửa Iran xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel

Theo các báo cáo, một số tên lửa của Iran đã xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel, và Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã yêu cầu công chúng tránh xa khu vực này và không ghi lại hình ảnh tại các địa điểm va chạm.

"Lực lượng tìm kiếm và cứu hộ đang trên đường đến một số địa điểm ở miền nam Israel sau khi nhận được báo cáo về các vụ va chạm. Người dân được yêu cầu tránh tụ tập ở những khu vực này", quân đội Israel cho biết.

Israel tuyên bố đã tấn công Lực lượng Quds của IRGC trong các vụ ám sát tại Beirut

Tại Beirut, đã xảy ra hai vụ ám sát có chủ đích trong đêm, khiến 3 người thiệt mạng, theo Bộ Y tế Lebanon.

Quân đội Israel cho biết họ nhắm mục tiêu vào các thành viên của Lực lượng Quds - đơn vị phụ trách hoạt động ở nước ngoài của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Đây không phải là lần đầu tiên quân đội Israel tuyên bố tấn công IRGC tại Lebanon.

Iran từng xác nhận 4 công dân nước này đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công có chủ đích vào một khách sạn trong những ngày đầu xung đột. Tuy nhiên, phía Iran khẳng định họ là dân thường.

Chính phủ Lebanon đã cấm các hoạt động quân sự của IRGC cũng như hoạt động quân sự của Hezbollah trên lãnh thổ nước này, nhưng đang bị chỉ trích là chưa làm đủ để thực thi quyết định đó. Không chỉ đối mặt với các cuộc tấn công từ Israel, Lebanon còn đang hứng chịu những căng thẳng nội bộ.

Các đợt tấn công mới nhất của Iran nhằm vào khu vực phía nam Israel

Các đợt tấn công mới nhất của Iran đã nhằm vào miền nam Israel, dù trước đó đã ghi nhận các vật thể bay tiến sâu vào khu vực trung tâm nước này, bên cạnh các loạt rocket của Hezbollah nhắm vào miền bắc Israel.

Tại miền nam Israel, chưa có báo cáo thương vong, mặc dù lực lượng dịch vụ khẩn cấp Israel cho biết đã ghi nhận một vụ va chạm. Tuy nhiên, Cơ quan Phát thanh Israel đưa tin có ít nhất hai người bị thương trong một cuộc tấn công ở khu vực này.

Trong vài ngày qua, có thể thấy Iran đã chọn miền nam Israel là một trong những mục tiêu chính, trong đó có thành phố Dimona - nơi đặt một cơ sở hạt nhân.