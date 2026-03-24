Mỹ 'cân nhắc' điều khoảng 3.000 lính dù đến Trung Đông

Báo New York Times hôm 23/3 dẫn lời các quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết giới chức Lầu Năm Góc đang cân nhắc khả năng điều động một lữ đoàn chiến đấu và một phần bộ chỉ huy Sư đoàn Dù số 82 để hỗ trợ hoạt động quân sự nhằm vào Iran.

Lữ đoàn được xem xét điều tới Trung Đông là "Lực lượng Phản ứng Tức thời", gồm khoảng 3.000 quân nhân và có khả năng sẵn sàng lên đường đến mọi nơi trên thế giới trong vòng 18 giờ kể từ khi nhận lệnh. Lực lượng này có thể được sử dụng cho nhiệm vụ chiếm đảo Kharg, được coi là "huyết mạch dầu mỏ" của Iran.

Thành viên Lữ đoàn Dù 82 Mỹ diễn tập tại căn cứ Bragg hồi tháng 2. Ảnh: US Army

Báo Mỹ cho biết giới chức nước này cũng xem xét khả năng điều động 2.500 binh sĩ thuộc Đơn vị Thủy quân lục chiến Viễn chinh số 31, lực lượng đang trên đường tới Trung Đông, để tấn công đảo Kharg trong trường hợp Tổng thống Donald Trump phê duyệt phương án chiếm đảo.

Nhóm quan chức lưu ý rằng đây chỉ là những động thái lên kế hoạch mang tính thận trọng và Bộ Quốc phòng Mỹ chưa ra chưa chỉ thị nào.

Lầu Năm Góc và Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan phụ trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, từ chối bình luận về thông tin.

Đảo Kharg nằm trong Vịnh Ba Tư, cách bờ biển Iran khoảng 25 km, cách Eo biển Hormuz hơn 480 km, có chiều dài chỉ 6 km và diện tích 20 km2. Các cơ sở tại Kharg có công suất xử lý 7 triệu thùng dầu mỗi ngày và khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran đi qua hòn đảo, phần lớn bán cho châu Á, đặc biệt là Trung Quốc.

Với nền kinh tế phụ thuộc đáng kể vào xuất khẩu năng lượng, Kharg được coi là mắt xích sống còn của Iran.

Sân bay tại đảo Kharg đã bị hư hại sau đợt không kích của Mỹ. Do đó, các cựu sĩ quan Mỹ cho rằng Washington nhiều khả năng sẽ điều thủy quân lục chiến vào hòn đảo trước để kiểm soát và nhanh chóng sửa chữa sân bay cùng hạ tầng liên quan. Không quân Mỹ sau đó sẽ dùng vận tải cơ C-130 đưa trang bị, vật tư và binh sĩ đến đảo.

Trong kịch bản này, có khả năng Sư đoàn Dù 82 sẽ làm nhiệm vụ tiếp ứng cho đơn vị thủy quân lục chiến. Họ có thể đổ quân lên đảo để thủy quân lục chiến rút đi sau cuộc tấn công ban đầu, theo các quan chức Mỹ.

Vị trí đảo Kharg. Đồ họa: CNBC

Nhược điểm của Sư đoàn Dù 82 là không mang theo thiết bị hạng nặng, như xe tăng và thiết giáp, nên thiếu khả năng phòng vệ trong trường hợp Iran phản công.

Hồi tháng 3, lục quân Mỹ đột ngột hủy kế hoạch điều động bộ chỉ huy gồm 300 người của Sư đoàn Dù 82 tham gia diễn tập tại bang Louisiana, yêu cầu họ ở lại căn cứ Bragg tại bang Bắc Carolina nhằm đề phòng trường hợp được Lầu Năm Góc triển khai tới Trung Đông.

Lực lượng Phản ứng Tức thời của Sư đoàn Dù 82 đã nhiều lần được điều động những năm gần đây, trong đó có đến Trung Đông hồi tháng 1/2020 sau vụ đại sứ quán Mỹ ở Baghdad bị tấn công, tới Afghanistan hồi tháng 8/2021 để hỗ trợ sơ tán và tới Đông Âu vào năm 2022 để trợ giúp hoạt động tại Ukraine.