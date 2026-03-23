Iran ra 6 điều kiện để chấp nhận "sự đầu hàng" của Mỹ

Iran được cho là đã đưa ra 6 điều kiện để chấm dứt chiến tranh với Mỹ, Israel. Ảnh KoSSew.

Theo News.am, các điều kiện của Iran bao gồm:

1. Rút quân hoàn toàn khỏi Trung Đông: Mỹ phải chấm dứt mọi sự hiện diện quân sự, đóng cửa các căn cứ tại Iraq, Syria và các quốc gia vùng Vịnh. Đây được xem là điều kiện tiên quyết để thiết lập một trật tự an ninh mới do các nước trong khu vực tự điều hành.

2. Bồi thường thiệt hại chiến tranh: Iran yêu cầu một khoản bồi thường tài chính khổng lồ cho những tổn thất kinh tế và nhân mạng do các lệnh trừng phạt cũng như các hoạt động quân sự của Mỹ gây ra trong nhiều thập kỷ qua.

3. Dỡ bỏ vô điều kiện mọi lệnh trừng phạt: Toàn bộ hệ thống cấm vận kinh tế, tài chính và kỹ thuật đối với Iran phải được xóa bỏ ngay lập tức, bao gồm cả việc giải phóng các tài sản bị đóng băng tại nước ngoài.

4. Công nhận quyền hạt nhân toàn diện: Washington phải thừa nhận quyền của Iran trong việc phát triển công nghệ hạt nhân phục vụ mục đích hòa bình mà không có bất kỳ sự can thiệp hay hạn chế nào từ bên ngoài.

5. Chấm dứt hỗ trợ cho các đồng minh khu vực của Mỹ: Iran yêu cầu Mỹ dừng mọi hình thức viện trợ quân sự và chính trị cho các thực thể mà Tehran coi là yếu tố gây bất ổn, đặc biệt là các đồng minh chiến lược của Mỹ tại Trung Đông.

6. Xin lỗi chính thức và cam kết không can thiệp: Nhà Trắng phải đưa ra lời xin lỗi công khai vì những "sai lầm lịch sử" đối với dân tộc Iran và cam kết bằng văn bản sẽ không bao giờ can thiệp vào công việc nội bộ của nước này trong tương lai.

Các nhà quan sát quốc tế đánh giá những điều kiện này mang tính biểu tượng chính trị cao, nhằm củng cố uy tín của chính quyền Tehran đối với dư luận trong nước và các lực lượng ủy nhiệm tại khu vực. Tuy nhiên, mức độ khả thi của những yêu cầu này trên thực tế vẫn còn là một dấu hỏi lớn khi xét đến các mục tiêu chiến lược của Mỹ tại Trung Đông.

Sự kiện này diễn ra trong thời điểm nhạy cảm khi giá dầu thế giới đang biến động mạnh và các ngân hàng trung ương đang theo dõi sát sao mọi diễn biến quân sự để điều chỉnh chính sách tiền tệ toàn cầu.