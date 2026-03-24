Anh không cho phép Mỹ sử dụng căn cứ tấn công Iran

Phát biểu trước Quốc hội, ông Healey nhấn mạnh các quyền hạn cho phép Mỹ sử dụng căn cứ của Anh chỉ phục vụ mục đích phòng thủ, không bao gồm việc tấn công các nhà máy điện của Tehran.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey

Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington và Tehran đã có các cuộc đàm phán "rất tích cực và hiệu quả".

Ông Trump cho biết đã chỉ thị Lầu Năm Góc hoãn các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng Iran trong 5 ngày, dù trước đó từng cam kết sẽ hành động trong vòng 48 giờ kể từ ngày 22-3 nếu Iran không mở cửa eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, phía Iran đã đưa ra những phản hồi trái ngược. Bộ Ngoại giao Iran bác bỏ thông tin về các cuộc đàm phán, khẳng định họ chỉ nhận được thông điệp bày tỏ mong muốn đối thoại từ phía Washington.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cũng cáo buộc các thông tin về đàm phán là "tin giả" nhằm thao túng thị trường.

Theo Ria Novosti