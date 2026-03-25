Ynet: Lãnh đạo tối cao Iran đồng ý đàm phán với Mỹ mà Israel không hề hay biết

Theo bài báo, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã thông báo qua điện thoại cho Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steven Witkoff rằng nhà lãnh đạo tối cao mới đã chấp thuận tiến trình đàm phán.

"Tôi có mặt ở đây sau khi chúng tôi nhận được sự đồng ý và chúc phúc của Mojtaba Khamenei để giải quyết vấn đề này càng nhanh càng tốt, với điều kiện các điều kiện của chúng tôi được đáp ứng" - truyền thông dẫn lời các nguồn tin ngoại giao cho biết.

Cuộc điện thoại diễn ra trên đường dây di dộng thông thường giữa Mỹ và Iran, với sự có mặt của con rể tổng thống Mỹ là Jared Kushner. Theo bài báo, cuộc điện thoại thể hiện ai đang nắm quyền tại Iran và Washington đã công nhận Mojtaba Khamenei là người lãnh đạo thực sự.

Israel bị loại khỏi các cuộc đàm phán và chỉ biết đến chúng qua truyền thông. Những khác biệt giữa Israel và Washington vẫn còn rất đáng kể.

"Đêm qua, khi ông Trump quyết định công khai với thế giới về kênh liên lạc bí mật với Iran (điều mà cho đến lúc đó vẫn rất bí mật đến nỗi ngay cả trong chính quyền của ông cũng chỉ có một vài người biết), Tehran đã vội vàng kịch liệt phủ nhận" - Ynet viết.

"Iran đã bất ngờ trước sự tiết lộ nhanh chóng này và, có lẽ tin rằng mình đang nắm quyền kiểm soát trong những ngày gần đây, nên đã đủ tự tin để công khai làm bẽ mặt ông Trump với tuyên bố rằng họ không hề nói chuyện với ai, rằng không hề có cuộc đối thoại nào cả vì không có gì để nói, và rằng ông Trump chỉ đơn giản là đã bỏ cuộc" - bài báo viết.

Iran tin rằng Mỹ đã lừa dối họ trong vòng đàm phán cuối cùng ở Geneva, khi mà tình hình đã rõ ràng đang tiến đến chiến tranh. Tuy nhiên, ông Araghchi cho là không có cách nào khác để chấm dứt chiến tranh ngoài đàm phán.

Iran đã phủ nhận việc tiến hành đàm phán trực tiếp với Nhà Trắng . Tuy nhiên, Tehran thừa nhận đã nhận được một số đề xuất từ Mỹ thông qua các trung gian, và họ đã phản hồi lại.

Các phương tiện truyền thông Mỹ đưa tin rằng một cuộc gặp giữa đại diện Iran và Mỹ dự kiến sẽ diễn ra tại Islamabad trong thời gian tới .