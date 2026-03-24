Hà Nội: Cháy nhà tại Lĩnh Nam, nhiều người tìm cách thoát qua tầng tum sang nhà bên cạnh

Khoảng 17h40 ngày 24/3/2026, một nhà dân tại Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội đã bất ngờ xảy ra cháy lớn.

Theo thông tin ban đầu, đám cháy bùng phát từ khu vực trong nhà, nơi để xe máy, đồ dùng sinh hoạt và nhiều vật dụng dễ cháy. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra cháy, trong nhà vẫn còn có người bên trong.

Khi phát hiện lửa và khói bốc lên, các thành viên trong gia đình hô hoán, đồng thời cùng hàng xóm sử dụng bình chữa cháy và nước để dập lửa nhưng không hiệu quả, ngọn lửa lan nhanh kèm nhiều khói.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai chữa cháy và tổ chức cứu nạn.

Lực lượng chức năng sau đó đã hướng dẫn, hỗ trợ tất cả người trong nhà di chuyển lên tầng tum, thoát nạn qua lối thoát hiểm sang công trình liền kề, bảo đảm an toàn.

Lực lượng chức năng hướng dẫn 7 người thoát nạn qua tầng tum sang nhà bên cạnh trong vụ cháy nhà dân tại Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội.

Đám cháy sau đó được khống chế, không có thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều tài sản trong nhà bị cháy, hư hỏng. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Trước các vụ cháy nhà trong khu dân cư, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thiết bị sinh nhiệt, không để nhiều vật dụng dễ cháy trong nhà, đặc biệt tại khu vực để xe, bếp và nơi thờ cúng. Nhà ở kết hợp kinh doanh hoặc nhà trong ngõ nhỏ cần bố trí bình chữa cháy, dụng cụ phá dỡ và trang bị thiết bị báo cháy để kịp thời xử lý khi có sự cố.

Ngoài ra, mỗi gia đình cần chủ động tạo lối thoát nạn thứ hai như ban công, cửa thoát hiểm, lối lên mái hoặc tầng tum để sử dụng khi xảy ra cháy. Không khóa, bịt kín lối thoát hiểm; đồng thời các thành viên trong gia đình phải được hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, di chuyển theo lối an toàn, tránh hoảng loạn khi có cháy xảy ra.