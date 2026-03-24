Những phát ngôn “gây bão” của ông Trump: Một câu cũng khiến thế giới chao đảo

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty

Tuyên bố “đàm phán” gây tranh cãi

Ngày 23/3/2026, trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran leo thang quanh eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố Washington đã có các cuộc trao đổi “rất mạnh mẽ” với Tehran và đạt được “những điểm đồng thuận lớn”. Ông mô tả đây là các cuộc tiếp xúc “rất tốt và hiệu quả”, và ra lệnh hoãn 5 ngày tất cả các cuộc tấn công vào các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran.

Tuy nhiên, tuyên bố này nhanh chóng bị phía Tehran bác bỏ. Theo trang Anadolu, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf khẳng định không hề có bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ, đồng thời cáo buộc đây là “tin giả nhằm thao túng thị trường tài chính và dầu mỏ”. Một số nguồn tin quốc tế cũng cho biết Tehran chỉ thừa nhận có những thông điệp gián tiếp, hoàn toàn khác với mô tả về đàm phán trực tiếp của ông Trump.

Diễn biến này lập tức tác động tới thị trường toàn cầu. Theo phân tích của đài NPR (Mỹ), giá dầu giảm ngay sau phát ngôn của ông Trump, trong khi chứng khoán tăng điểm nhờ kỳ vọng căng thẳng được kiểm soát. Tuy nhiên, tờ Washington Post nhận định cách tiếp cận này mang dấu ấn chiến thuật “đẩy tới bờ vực”, trong đó phát ngôn được sử dụng như một công cụ tạo áp lực hơn là phản ánh thực tế ngoại giao.

Tối hậu thư Hormuz 48 tiếng

Chỉ một ngày trước đó, ngày 22/3/2026, ông Trump đưa ra một cảnh báo cứng rắn: Nếu Iran không mở eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% dầu toàn cầu - Mỹ có thể phá hủy các cơ sở năng lượng của Tehran trong vòng 48 giờ.

Phát ngôn được đưa ra trong bối cảnh giao tranh đã nổ ra tại nhiều điểm nóng trong khu vực, làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột lan rộng. Iran lập tức phản ứng, cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ và coi đây là hành động gây sức ép mang tính “chiến tranh tâm lý”.

Theo các phân tích trên báo chí quốc tế, tuyên bố này của ông Trump đủ khiến thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh. Các nhà quan sát cho rằng Hormuz là “điểm nghẽn chiến lược” của kinh tế thế giới, nên bất kỳ tín hiệu nào liên quan tới khu vực này đều có thể gây hiệu ứng dây chuyền.

Rạn nứt với NATO giữa khủng hoảng Iran

Trong cùng thời điểm tháng 3/2026, khi các đồng minh châu Âu tỏ ra thận trọng trước nguy cơ chiến tranh với Iran, ông Trump công khai chỉ trích NATO, cho rằng Mỹ “không cần liên minh này” và gọi các đồng minh NATO là “những kẻ hèn nhát” vì không tham gia chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel ở Trung Đông.

Phát ngôn được đưa ra trong bối cảnh nhiều nước như Pháp và Đức ưu tiên giải pháp ngoại giao, từ chối tham gia xung đột. Theo truyền thông Anh, điều này đã phơi bày sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ phương Tây - một hiện tượng hiếm thấy kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Giới phân tích cho rằng đây không chỉ là bất đồng chiến thuật, mà còn phản ánh khác biệt ngày càng lớn về cách tiếp cận an ninh giữa Mỹ và châu Âu.

Từ đàm phán “rất tốt” đến đối đầu quân sự

Ít ai quên rằng chỉ chưa đầy một năm trước, tháng 4/2025, ông Trump từng khẳng định các cuộc đàm phán với Iran đang “tiến triển rất tốt” và “rất nghiêm túc”.

Phát ngôn này khi đó được xem là tín hiệu tích cực cho một thỏa thuận tiềm năng. Tuy nhiên, tiến trình nhanh chóng sụp đổ, chuyển sang đối đầu quân sự chỉ sau vài tháng.

Theo một số chuyên gia ngoại giao quốc tế, sự thay đổi nhanh chóng giữa các thông điệp lạc quan và cứng rắn khiến đối phương khó đoán hành động tiếp theo của ông Trump, đồng thời có thể làm đã làm suy giảm niềm tin của các bên vào tín hiệu từ Washington.

Ông Trump nhiều lần có phát ngôn "gây bão", làm rung chuyển thế giới. Ảnh: Getty

Thương chiến và cú sốc kinh tế toàn cầu

Quay trở lại năm 2018, một trong những phát ngôn gây tranh cãi nhất của ông Trump là khẳng định chiến tranh thương mại “là điều tốt và dễ thắng”.

Tuyên bố này được đưa ra khi Mỹ bắt đầu áp thuế quy mô lớn lên hàng hóa Trung Quốc, mở màn cho cuộc đối đầu kinh tế kéo dài nhiều năm.

Theo tờ Washington Post, dù ông Trump tuyên bố chiến thắng, kết quả thực tế lại phức tạp hơn nhiều, với chi phí lan rộng tới doanh nghiệp, người tiêu dùng và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Giới chuyên gia nhận định, cách nói này đã đơn giản hóa một cuộc đối đầu vốn rất phức tạp và có tác động thực tế rất lớn, từ đó khiến thị trường liên tục biến động mỗi khi ông Trump đưa ra tuyên bố mới.

“NATO lỗi thời” và cú sốc châu Âu

Xa hơn, năm 2017, ngay trước khi nhậm chức, ông Trump gọi NATO là “lỗi thời”.

Phát ngôn này đã gây chấn động châu Âu, khi đặt dấu hỏi về cam kết an ninh của Mỹ đối với các đồng minh.

Theo CNBC, nhiều quan chức châu Âu bày tỏ lo ngại sâu sắc, cho rằng tuyên bố này có thể làm suy yếu trụ cột an ninh được cho là đã duy trì ổn định khu vực suốt nhiều thập kỷ.

Khi lời nói trở thành quyền lực

Từ 2017 đến 2026, các phát ngôn của ông Trump cho thấy một mô hình nhất quán: Lời nói được sử dụng như một công cụ chiến lược, nhằm tạo áp lực, định hình dư luận và thử phản ứng quốc tế.

Điểm khác biệt nằm ở tốc độ và mức độ ảnh hưởng. Trong thời đại thông tin tức thời, mỗi phát ngôn không còn dừng lại ở ngoại giao, mà có thể ngay lập tức tác động tới thị trường tài chính, quan hệ đồng minh và thậm chí cả nguy cơ xung đột.