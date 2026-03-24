Trung Quốc, Mỹ phát cảnh báo, hối thúc công dân rời Israel

Theo Tân Hoa Xã, Đại sứ quán Trung Quốc tại Israel ngày 24/3 đã khuyến cáo công dân nước này đang sinh sống tại Israel "không nên mạo hiểm" và nên trở về Trung Quốc càng sớm càng tốt.

"Tần suất và cường độ của các đợt không kích nhằm vào Israel đang tiếp tục gia tăng, dẫn đến thương vong về người và tài sản ngày càng lớn. Mọi người nên trở về Trung Quốc ngay lập tức, chúng tôi sẽ sớm tổ chức thêm một đợt sơ tán khác thông qua cửa khẩu Taba giáp Ai Cập. Những công dân vẫn ở lại Israel cần tránh xa các hạ tầng trọng yếu như sân bay, cảng biển, nhà máy điện, nhà máy lọc dầu...", thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu rõ.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tiếp tục kêu gọi các bên liên quan chấm dứt ngay lập tức hoạt động quân sự tại Trung Đông để khôi phục thương lượng.

Thành phố Tel Aviv của Israel bị tấn công bởi Iran. Ảnh: Xinhua

"Nếu xung đột tiếp tục lan rộng, toàn bộ Trung Đông sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn không thể cứu vãn. Trung Quốc đề nghị tất cả các bên ngay lập tức chấm dứt các hành động quân sự, quay trở lại đối thoại và đàm phán. Chúng ta không nên tiếp tục cuộc xung đột này, điều lẽ ra không bao giờ nên xảy ra", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nói.

Trước đó, hôm 23/3, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ban hành cảnh báo an ninh với toàn bộ công dân nước này trên toàn cầu, khuyến cáo người dân ở nước ngoài nên tuân thủ hướng dẫn trong các thông báo an ninh do đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Mỹ gần nhất ban hành.

"Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Mỹ trên toàn thế giới, đặc biệt tại Trung Đông, cần tăng cường thận trọng. Các cơ sở ngoại giao của Mỹ, kể cả bên ngoài Trung Đông, đã trở thành mục tiêu tấn công. Các nhóm ủng hộ Iran có thể nhắm mục tiêu vào các lợi ích khác của Mỹ ở nước ngoài hoặc các địa điểm có liên quan đến nước Mỹ, công dân Mỹ trên toàn thế giới", thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh.

Trung Quốc và Mỹ phát đi các cảnh báo trong bối cảnh cuộc xung đột Iran đã kéo dài hơn 3 tuần và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, bất chấp những tuyên bố gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Washington đang đàm phán với Tehran.