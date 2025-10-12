Iran gạt phắt gợi ý của Tổng thống Mỹ Trump về bình thường hoá với Israel

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi. (Ảnh: Tasnim)

Trong phát biểu đưa ra cuối tháng trước, ông Trump nói: "Ai biết được, biết đâu ngay cả Iran cũng có thể tham gia", ý nói đến Hiệp định Abraham mà nhà lãnh đạo Mỹ đã xây dựng trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên để giúp Israel bình thường hóa quan hệ ngoại giao với 4 quốc gia Hồi giáo.

"Iran sẽ không bao giờ công nhận một chế độ chiếm đóng đã phạm tội diệt chủng và giết hại trẻ em", Ngoại trưởng Abbas Araqchi phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran ngày 11/10.

Ngoại trưởng Iran khẳng định nước này hoan nghênh Mỹ đưa ra đề xuất hạt nhân "công bằng và cân bằng", dù Tehran chưa nhận được bất kỳ đề xuất đàm phán nào.

"Nếu chúng tôi nhận được một đề xuất đàm phán hợp lý, cân bằng và công bằng từ phía Mỹ, chúng tôi chắc chắn sẽ xem xét", ông Araqchi phát biểu.

Ông tuyên bố Tehran sẽ không từ bỏ "quyền làm giàu uranium" nhưng có thể thực hiện các biện pháp xây dựng lòng tin liên quan đến "bản chất hòa bình của chương trình hạt nhân".

"Tất nhiên, điều này đi kèm với điều kiện là phía bên kia cũng phải thực hiện các bước xây dựng lòng tin, bằng cách dỡ bỏ một phần lệnh trừng phạt", ông Araqchi nói và cho biết Tehran và Washington đã trao đổi thông tin qua các bên trung gian.

Mỹ và các đồng minh cáo buộc Tehran che giấu những nỗ lực phát triển năng lực sản xuất vũ khí. Iran khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích hòa bình.

Trước khi nổ ra cuộc chiến tranh 12 ngày giữa Iran và Israel hồi tháng 6, Tehran và Washington đã tổ chức 5 vòng đàm phán hạt nhân nhưng không đạt được bước đột phá nào.