Mỹ trục xuất 100 người Iran về nước

(Ảnh: Reuters)

Tờ New York Times cho biết, vụ trục xuất - trường hợp tương tác hiếm hoi giữa hai nước - diễn ra sau nhiều tháng đàm phán.

Theo báo cáo, một chuyến bay của Mỹ đã cất cánh từ Louisiana hôm 29/9, và dự kiến ​​đến Iran vào hôm nay (30/9).

Tờ báo cho biết, danh tính của những người Iran và lý do họ cố gắng nhập cư vào Mỹ chưa được công bố. Nhưng một số người đã tự nguyện rời đi sau khi bị giam giữ trong nhiều tháng.

Bộ Ngoại giao Iran được cho là đang điều phối việc hồi hương những người bị trục xuất, đảm bảo rằng họ sẽ an toàn và sẽ không gặp bất kỳ vấn đề gì.

Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ chưa bình luận về thông tin này.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch trục xuất một số lượng lớn những người đang sinh sống tại Mỹ mà không có tư cách pháp lý, sau làn sóng vượt biên trái phép dưới thời người tiền nhiệm đảng Dân chủ Joe Biden.

Tuy nhiên, chính quyền của ông vẫn gặp không ít khó khăn để tăng tốc độ trục xuất, ngay cả khi đã tìm những tuyến đường mới để đưa người nhập cư đến các quốc gia khác.

Hồi tháng 2, Mỹ đã trục xuất 119 người từ các quốc gia khác nhau, bao gồm cả Iran, đến Panama theo một thỏa thuận giữa hai nước.