Tại nạn thảm khốc giữa 2 xe khách trên Quốc lộ 1A địa phận Lạng Sơn, nhiều người thương vong

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4h30 sáng ngày 27/2. Vào thời điểm trên, xe ô tô khách 16 chỗ hiệu Ford mang biển kiểm soát 29B - 113.77 đang lưu thông theo hướng Lạng Sơn – Hà Nội. Khi đến đoạn km76 QL1, chiếc xe này đã va chạm cực mạnh với xe khách loại 51 chỗ mang biển kiểm soát 37G - 001.41 đang di chuyển theo chiều ngược lại.

Lực lượng chức năng, cứu hộ đã có mặt tại hiện trường. Ảnh: LS

Tại hiện trường, cả hai phương tiện đều hư hỏng nặng. Chiếc xe Ford biến dạng hoàn toàn phần đầu, các mảnh vỡ văng tung tóe khắp mặt đường. Do tai nạn xảy ra vào rạng sáng, trời tối và tầm nhìn hạn chế, công tác cứu hộ gặp không ít khó khăn.

Hậu quả của vụ tai nạn bước đầu được xác định, 1 phụ xe đã tử vong ngay tại chỗ, 7 hành khách bị thương đã được lực lượng chức năng và người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu khẩn cấp tại Trung tâm Y tế khu vực Hữu Lũng gần nhất.

Chiếc xe khách 16 chỗ bị hư hỏng nặng. Ảnh: LS

Các bác sĩ tại Trung tâm Y tế khu vực Hữu Lũng cho biết, đang nỗ lực hết sức để cứu chữa cho các nạn nhân, trong đó có một số ca chấn thương đa phức tạp.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông cùng các đơn vị chức năng tỉnh Lạng Sơn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, tránh ùn tắc cục bộ trên tuyến huyết mạch Quốc lộ 1A.