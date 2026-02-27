Khởi tố lái tàu chở đá trong vụ tai nạn xảy ra ở hồ Thác Bà khiến 6 người tử vong

Ngày 27/2, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, liên quan đến vụ TNGT đường thuỷ làm 6 người tử vong tại hồ Thác Bà xảy ra ngày 21/2 tại thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lái tàu chở đá là Nguyễn Văn Thâm (sinh năm 1984, trú tại thôn Mỏ Quan, xã Cảm Nhân) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.

Nguyễn Văn Thâm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Thâm là lái tàu chở đá trong vụ tai nạn đường thuỷ xảy ra vào ngày 21/2 tại thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, khiến 6 người tử vong tại hồ Thác Bà.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 21/2, Nguyễn Văn Thâm được Công ty cổ phần khoáng sản Marble Việt Nam phân công làm thuyền trưởng điều khiển tàu chở đá biển số YB-0919H.

Khoảng 17h cùng ngày, Thâm cùng máy trưởng Nguyên Mạnh Cường (SN 1979, ở xã Yên Bình) điều khiển tàu xuất phát từ bến tập kết tại thôn Mỏ Quan, xã Cảm Nhân trên hồ Thác Bà, di chuyển về bến của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình.

Đến khoảng 18h, trời tối dần và xuất hiện sương mù nhẹ làm hạn chế tầm nhìn. Mặc dù đã bật đèn hành trình và đèn cảnh báo, nhưng Thâm lại không bật đèn pha chiếu sáng, không phát âm hiệu, tín hiệu theo quy định và không bố trí người cảnh giới tại các vị trí cần thiết trên phương tiện.

Tới khoảng 18h45, khi tàu chở đá đi đến khu vực thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, Thâm phát hiện phía trước có một phương tiện di chuyển ngược chiều - đó là tàu khách có biển số YB-0876H do Triệu Văn Nội (SN 1995, ở xã Cảm Nhân) điều khiển.

Lúc này, hai bên đã điều khiển phương tiện để tránh nhau, tuy nhiên do khoảng cách gần và tầm nhìn hạn chế, mạn trái phần đuôi tàu chở khách YB-0876H đã va vào góc lưỡi phà bên trái của tàu chở đá YB-0919H, khiến tàu khách bị lật, làm 6 người tử vong.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam với Triệu Văn Nội (SN 1995, ở xã Cảm Nhân) về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.

Nội là người điều khiển phương tiện chở khách trong vụ tai nạn đường thủy xảy ra trên hồ Thác Bà vào tối 21/2, khiến 6 người tử vong.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân.

Cơ quan điều tra xác định, Triệu Văn Nội đã có hành vi điều khiển thuyền gắn máy chở quá số người quy định (22/12 người), điều khiển động cơ có công suất nhỏ hơn không nhường đường cho phương tiện động cơ có công suất lớn hơn. Hành vi này vi phạm Luật giao thông đường thủy nội địa, gây hậu quả nghiêm trọng.