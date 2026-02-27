Đi xe máy vào cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, nữ sinh bị trừ 6 điểm bằng lái

Tin từ Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an, ngày 21/2, một tài xế ô tô đã gửi đến ứng dụng VNeTraffic đoạn clip ghi lại cảnh nữ thanh niên điều khiển xe mô tô, đèo bạn lưu thông trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, gây nguy hiểm cho các phương tiện đang di chuyển với tốc độ cao.

Hình ảnh 2 cô gái chạy xe máy trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh chụp màn hình

Tiếp nhận thông tin, ngày 23/2, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) đã khẩn trương vào cuộc xác minh, đồng thời mời hai người liên quan trong clip đến làm việc.

Qua làm việc, cơ quan chức năng xác định Ngô Hải Y. (sinh năm 2001, trú tại phường Kim Liên, Hà Nội, hiện là sinh viên) là người điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 29E3-004.xx xuất hiện trong đoạn clip. Ngô Hải Y. thừa nhận hành vi điều khiển mô tô đi vào đường cao tốc – khu vực cấm xe hai bánh lưu thông.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Ngô Hải Y. về hành vi điều khiển mô tô đi vào đường cao tốc, vi phạm quy định tại điểm b, khoản 7, Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ. Với lỗi này, người vi phạm bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.