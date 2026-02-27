Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đảm nhiệm thêm trọng trách mới

Theo Quyết định, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hoá Việt Nam (Ban Chỉ đạo).

Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIII, Thủ tướng Chính phủ; ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam. Ảnh Đ.X

Ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch làm Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo.

Uỷ viên Ban Chỉ đạo gồm các lãnh đạo: Ông Trịnh Văn Quyết, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Lê Minh Hưng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Trần Sỹ Thanh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương;

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; ông Lê Hoài Trung, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Mai Văn Chính, Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XIII, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Kim Sơn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Nguyễn Văn Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XIII, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

Ông Lê Mạnh Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương; ông Đỗ Thanh Bình, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; ông Nguyễn Hải Ninh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; ông Đào Ngọc Dung, Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XIII, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; ông Trần Văn Sơn, Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XIII, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Đắc Vinh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội; Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; bà Lâm Thị Phương Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; ông Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hoá Việt Nam thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị.