Tổng thống Iran nêu lý do phải chuyển thủ đô khỏi Tehran

Một người Iran uống nước từ vòi công cộng giữa lúc trời nóng 40°C. Ảnh: EPA

Báo Guardian dẫn lời Tổng thống Pezeshkian hôm 2/10 tiết lộ, ông đã nêu đề xuất này với lãnh tụ tối cao Iran - Đại Giáo chủ Ali Khamenei vào năm ngoái. Ông Pezeshkian thừa nhận đã phải đối mặt rất nhiều chỉ trích, nhưng ông tin cuộc khủng hoảng tài nguyên đang tích tụ trầm trọng tới mức Iran hiện có nghĩa vụ phải chuyển thủ đô và không còn lựa chọn nào khác.

Trong chuyến thăm tỉnh Hormozgan nằm trên Vịnh Ba Tư và đối diện với Dubai, Tổng thống Iran phát biểu: "Khu vực này nằm trên bờ biển của Vịnh Ba Tư và có thể tiếp cận trực tiếp với vùng biển mở, thuận tiện cho phát triển quan hệ thương mại và kinh tế. Nếu có cái nhìn khác về năng lực của vùng này, chúng ta có thể xây dựng một khu vực rất thịnh vượng và tiên tiến. Chấp nhận tình hình hiện tại và không thiết kế một bản đồ khoa học, chính xác và mang tính bản địa cho tương lai là chưa đủ. Những vấn đề mà đất nước đang phải đối mặt đòi hỏi chúng ta phải định hướng phát triển theo hướng Vịnh Ba Tư. Tehran, Karaj và Qazvin đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nước và việc giải quyết không hề dễ dàng".

Tehran đã phát triển thành một thành phố với hơn 10 triệu dân và tiêu thụ gần 1/4 nguồn cung cấp nước của Iran.

Các tổng thống Iran trước đây đã nêu vấn đề di dời thủ đô. Ông Hassan Rouhani, người giữ chức tổng thống Iran giai đoạn 2013 - 2021 thậm chí còn đi xa hơn khi lập ra một kế hoạch với các phương án lựa chọn.

Tổng thống Pezeshkian từ lâu đã cảnh báo về cuộc khủng hoảng nước ngày càng trầm trọng của Iran. "Năm ngoái, lượng mưa là 140mm trong khi tiêu chuẩn là 260mm, điều đó có nghĩa là lượng mưa đã giảm khoảng 50 - 60%. Năm nay, tình hình cũng nghiêm trọng không kém", ông Pezeshkian thông tin. Một số ước tính gần đây cho thấy lượng mưa năm 2025 của quốc gia Hồi giáo chỉ dưới 100mm.

Theo ông Pezeshkian, phát triển mà không cân nhắc đến tác động đối với tài nguyên sẽ chỉ dẫn đến sự hủy diệt. Ở một số khu vực, đất đang lún tới 30cm mỗi năm và đây là một thảm họa, phản ánh nguồn nước của Iran đang cạn kiệt.