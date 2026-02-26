Con gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un gây xôn xao với chiếc áo khoác

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và con gái Ju Ae tại lễ diễu binh. (Ảnh: KCNA)

Cô bé Ju Ae xuất hiện nổi bật trong loạt ảnh được truyền thông nhà nước Triều Tiên đăng tải ngày 26/2, nhân dịp bế mạc đại hội của Đảng Lao động cầm quyền.

Hai cha con nhà lãnh đạo mặc áo khoác da giống nhau khi theo dõi cuộc duyệt binh quân sự quy mô lớn. Phu nhân Ri Sol Ju cũng đứng bên cạnh với trang phục tương tự.

Giới phân tích bên ngoài từ lâu đã coi cô bé Ju Ae là người kế nhiệm tiềm năng. Nhận định đó càng được củng cố sau nhiều dịp cô bé xuất hiện công khai gần đây.

Theo nhà phân tích Lim Eul-chul ở Hàn Quốc, áo khoác da vốn là trang phục quen thuộc của ông Kim, đặc biệt trong các dịp quan trọng.

“Trong biểu tượng chính trị của Triều Tiên, hình ảnh đó mang ý nghĩa lớn - gắn liền với hình tượng nhà lãnh đạo đóng vai trò bảo đảm tối cao cho an ninh quốc gia và thịnh vượng tương lai. Vì vậy, khi bộ trang phục mang tính biểu tượng ấy được khoác lên con gái nhỏ của ông, thật khó để coi đó là sự trùng hợp”, ông Lim nhận định.

Những bức ảnh khác từ cuộc duyệt binh cho thấy Ju Ae bước trên thảm đỏ cạnh cha mình, khi ông nhận lời chào từ các tướng lĩnh cấp cao của quân đội Triều Tiên.

Đầu tháng này, Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc cho biết Ju Ae đã được “chỉ định rõ ràng là người kế nhiệm”.

Ông Leif-Eric Easley, một chuyên gia về bán đảo Triều Tiên, cho rằng sự xuất hiện mới nhất của Ju Ae cho thấy vị thế của cô đã được nâng cao.

“Tuy nhiên, cô bé vẫn xuất hiện với tư cách con gái của nhà lãnh đạo. Có lẽ cô vẫn chưa đủ tuổi để tham gia đại hội với một chức danh chính thức trong đảng”, ông nói.

Ju Ae lần đầu được giới thiệu công khai vào năm 2022, khi cô tháp tùng cha tới thị sát một vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Bình Nhưỡng chưa bao giờ xác nhận tuổi của Ju Ae, nhưng giới phân tích bên tin rằng cô đang ở độ tuổi thiếu niên.

Ju Ae cũng gây chú ý với gu thời trang cao cấp, từng xuất hiện với kính râm Gucci và đeo đồng hồ Cartier.

Trong một số dịp, cô xuất hiện với phong cách giống cha mình, mặc áo khoác da đồng điệu và đeo kính tối màu.