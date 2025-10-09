Iran tuyên bố dỡ bỏ mọi giới hạn về tầm bắn tên lửa

Một hệ thống tên lửa Iran khai hỏa trong cuộc thử nghiệm. Ảnh: Iran International.

“Cộng hòa Hồi giáo Iran đã, đang và sẽ tiếp tục phát triển chương trình tên lửa của mình ở mức độ mà chúng tôi cho là cần thiết”, ông Ahmad Bakhshayesh Ardestani, thành viên Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran nói, theo trang Iran International.

Trước đây, Giáo chủ Khamenei từng giới hạn tầm bắn của tên lửa Iran ở mức 2.200 km, nhưng “giờ đây mọi hạn chế như vậy đã bị loại bỏ”. Ông Ahmad nói thêm: “Tehran không còn chấp nhận bất kỳ giới hạn nào về tầm bắn tên lửa, vì đó là yếu tố quan trọng nhất trong sức mạnh quân sự của chúng tôi”.

Dù một số nghị sĩ của Iran thường có những phát biểu mang tính cứng rắn, việc họ trực tiếp nhắc đến Giáo chủ Khamenei được xem là điều hiếm thấy.

Tuyên bố của ông Bakhshayesh được đưa ra chỉ một ngày sau khi Ngoại trưởng Abbas Araghchi cáo buộc Israel “bịa đặt” về tham vọng phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Iran nhằm đánh lừa Washington.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trước đó nói với người dẫn chương trình Ben Shapiro (Mỹ) rằng Iran đang phát triển tên lửa có tầm bắn 8.000 km, đủ khả năng tấn công các thành phố lớn của Mỹ như New York, Boston, Washington và Miami.

“Israel cuối cùng cũng đã lừa được Mỹ tấn công người dân Iran”, ông Araghchi nói, ám chỉ các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran hồi tháng 6. “Khi chiến dịch đó thất bại, Israel giờ lại cố tạo ra một mối đe dọa tưởng tượng từ năng lực phòng vệ của chúng tôi”.

Cũng trong tuần này, một quan chức cấp cao khác của Iran bác bỏ đề xuất của Mỹ về việc giới hạn chương trình tên lửa, cho rằng đó là điều “không thể chấp nhận”.

“Mỹ hãy mang theo ảo tưởng về việc giảm tầm bắn tên lửa Iran dưới 500 km xuống mồ,” ông Ahmadreza Pourkhaghan, người đứng đầu Cơ quan Tư pháp của Lực lượng Vũ trang Iran, nói trong cuộc họp với các chỉ huy hàng không vũ trụ thuộc Vệ binh Cách mạng.

Ông nói thêm rằng Iran sẵn sàng đàm phán về chương trình hạt nhân, nhưng “sẽ không bao giờ tổ chức bất kỳ cuộc đối thoại nào liên quan đến tên lửa”.

Hồi tháng trước, ông Ali Larijani, lãnh đạo cơ quan an ninh quốc gia Iran, xác nhận Washington từng yêu cầu Tehran giới hạn tầm bắn tên lửa. “Không người nào có lòng tự trọng lại chấp nhận điều kiện như vậy”, ông Larijani nói.