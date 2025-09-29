Lý do Iran chọn mua tiêm kích MiG-29 của Nga thay vì J-10C của Trung Quốc

Chiến đấu cơ MiG-29 (trái) và J-10C (phải). Ảnh: Military Watch.

Theo tạp chí Military Watch, J-10C vốn được đánh giá là dòng chiến đấu cơ hiện đại hơn, trọng lượng nhẹ hơn và chi phí vận hành thấp hơn MiG-29. Máy bay này sở hữu cảm biến, liên kết dữ liệu, vật liệu khung thân và vũ khí tiên tiến vượt trội.

Tháng 5/2025, không quân Pakistan được cho là đã sử dụng các chiến đấu cơ J-10C để phóng tên lửa tầm xa, bắn hạ máy bay chiến đấu Rafale do Ấn Độ mua từ Pháp.

Mẫu chiến đấu cơ mà Iran quan tâm ban đầu là Su-35 của Nga. Nhưng trong bối cảnh xung đột ở Ukraine, Nga chưa thể thúc đẩy xuất khẩu mẫu máy bay chiến đấu 4++ này. Cuối cùng, Iran vẫn chọn MiG-29 thay vì J-10C của Trung Quốc.

Giới phân tích cho rằng Tehran có 4 lý do chính để chọn MiG-29, theo Military Watch. Thứ nhất, Iran có thể mua số lượng lớn MiG-29 phiên bản hiện đại hóa mà không phải chi nhiều ngoại tệ, bởi nước này có thể đổi bằng các sản phẩm quốc phòng xuất khẩu cho Nga.

Chiến đấu cơ J-10C trang bị tên lửa đối không tầm xa PL-15. Ảnh: Military Watch.

Thứ hai, chi phí mua các khung thân MiG-29 còn lưu kho ở Nga vốn khá thấp. Nga từng nhiều lần đề nghị viện trợ miễn phí loại máy bay này và khách hàng chỉ cần chi trả cho việc nâng cấp. Điều này giúp Iran có thể trang bị gấp nhiều lần số chiến đấu cơ so với phương án mua J-10C, dù về lâu dài chi phí bảo dưỡng MiG-29 sẽ cao hơn.

Thứ ba, Nga có khả năng bàn giao MiG-29 nhanh hơn nhiều. Nhà máy Sokol hiện không có nhiều đơn hàng, nên có thể dồn toàn lực sản xuất cho Iran. Nga được cho là đang có sẵn hơn 100 khung thân MiG-29 trong kho, có thể cung cấp nhanh chống sau khi nâng cấp.

J-10C mặc dù được Trung Quốc thúc đẩy xuất khẩu nhưng Iran được cho là chưa nằm trong ưu tiên do vướng mắc trong vấn đề thanh toán, theo Military Watch.

Thứ tư, Không quân Iran vốn đã vận hành hai phi đội MiG-29A/UB từ năm 1989. Việc tiếp nhận thêm máy bay cùng dòng sẽ giúp lực lượng này dễ dàng duy trì, đào tạo và đưa vào biên chế nhanh chóng, thay vì phải làm quen với loại máy bay hoàn toàn mới như J-10C.

Trong bối cảnh Iran thường xuyên đối diện nguy cơ tấn công từ phương Tây và Israel, yếu tố "nhận nhanh – dùng ngay" trở nên đặc biệt quan trọng. Dù MiG-29 là dòng máy bay cũ, song khi được hiện đại hóa với radar mảng quét Zhuk-ME hoặc Zhuk-A/AM cùng tên lửa đối không R-77M, nó vẫn đủ sức đối đầu với các mẫu máy bay thông thường của Israel như F-15I và F-16I, Military Watch kết luận.