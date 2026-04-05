Iran cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu Mỹ và Israel tiếp tục tấn công cơ sở hạt nhân

Trong các bức thư gửi tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và các thành viên Hội đồng Bảo an, Ngoại trưởng Abbas Araghchi nói rằng những cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào cơ sở hạt nhân của Iran vẫn diễn ra bất chấp việc các cơ sở hạt nhân của Iran chỉ phục vụ mục đích hòa bình và đang hoạt động dưới sự giám sát toàn diện của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).

"Những cuộc tấn công bất hợp pháp này khiến toàn bộ khu vực đối mặt với nguy cơ ô nhiễm phóng xạ, gây ra những hậu quả nghiêm trọng về nhân đạo và môi trường", các bức thư nêu rõ.

Ông Araghchi cho biết, chỉ trong vòng 9 tháng, Iran đã phải đối mặt với hai cuộc xung đột do Mỹ và Israel gây ra. Ông lưu ý rằng, các cơ sở hạt nhân mang tính hòa bình của Iran đã bị tấn công và đánh bom trong cả hai trường hợp, đồng thời bày tỏ thất vọng khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Hội đồng Thống đốc IAEA và lãnh đạo cơ quan này không đưa ra bất kỳ sự lên án nào, cũng như không có biện pháp hiệu quả để ngăn chặn các hành động tương tự tái diễn.

Ngoại trưởng Iran cũng cho biết đại diện thường trực của Mỹ tại Liên Hợp Quốc đã công khai nói rằng khả năng tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Bushehr "không phải là điều không thể xảy ra".

Theo ông Araghchi, những hoạt động này bắt nguồn từ việc Liên Hợp Quốc và các cơ quan liên quan không có phản ứng trước những hành động mà ông gọi là gây hấn của Mỹ và Israel, từ đó khiến các hành động này trở nên "táo bạo" hơn. Ông cho rằng chuỗi các cuộc tấn công như vậy đã làm suy giảm nghiêm trọng uy tín của Liên Hợp Quốc, Hội đồng Bảo an, IAEA và hệ thống bảo đảm an toàn hạt nhân.

Ngoại trưởng Iran cũng lưu ý rằng, kể từ khi xung đột bùng phát vào ngày 28/2, các cơ sở hạt nhân dân sự của nước này liên tục bị tấn công mà không nhận được sự lên án nào từ tổ chức quốc tế có liên quan.

Ông cảnh báo rằng, các cuộc tấn công diễn ra gần nhà máy điện hạt nhân Bushehr đang hoạt động là đặc biệt đáng lo ngại, bởi việc tiếp cận một cơ sở hạt nhân đang vận hành là hành động leo thang không thể chấp nhận, tiềm ẩn nguy cơ phát tán phóng xạ nghiêm trọng.

Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh, nếu Hội đồng Bảo an và IAEA tiếp tục thờ ơ trước các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở hạt nhân được bảo vệ nghiêm ngặt của Iran, niềm tin của những quốc gia thành viên đối với Liên Hợp Quốc sẽ bị suy giảm, kéo theo nguy cơ làm xói mòn toàn bộ cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân trên toàn cầu. Ông khẳng định: "Hậu quả của sự im lặng này sẽ không chỉ dừng lại ở Iran".