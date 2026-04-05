Chiến sự Iran 5/4: Mỹ, Israel tấn công khu kinh tế đặc biệt về hóa dầu ở Iran; Tehran doạ toàn bộ khu vực thành địa ngục

Cầu B1 ở Karaj, phía tây Tehran, bị phá hủy sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào ngày 3 tháng 4. Ảnh Getty Images

"Năm người đã thiệt mạng do một cuộc tấn công của địch vào một số công ty trong khu kinh tế đặc biệt hóa dầu Mahshahr", tờ báo cho biết, dẫn lời chính quyền địa phương.

Theo thông báo, có thêm 170 người bị thương. Họ đã được điều trị y tế và xuất viện.

Lực lượng IDF tuyên bố đã tấn công một địa điểm chứa một trong hai nhà máy chính sản xuất vật liệu cho thuốc nổ, tên lửa đạn đạo và các loại vũ khí khác.

Chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel chống lại Iran đã diễn ra hơn một tháng. Trong thời gian này, cả hai bên đã liên tục trao đổi các đòn tấn công. Sự leo thang của xung đột cũng dẫn đến việc gần như đóng cửa hoàn toàn hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz , một tuyến đường quan trọng cho việc cung cấp dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ các nước Ả Rập.

Ngày 4/4, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Tehran chỉ còn hai ngày để mở lại tuyến đường biển hoặc đạt được thỏa thuận với Washington.

Bộ chỉ huy quân sự trung ương Iran đã bác bỏ lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc phá hủy cơ sở hạ tầng trọng yếu của nước này nếu Iran không chấp nhận thỏa thuận hòa bình trong vòng 48 giờ.

Ông Trump đã cảnh báo rằng "mọi chuyện tồi tệ sẽ ập xuống" Iran nếu eo biển Hormuz không được mở cửa trở lại trước thứ Hai , lời cảnh báo được đưa ra khi cuộc tìm kiếm sĩ quan vũ khí của chiếc máy bay chiến đấu Mỹ bị bắn rơi trên không phận Iran bước sang ngày thứ hai.

Kuwait cho biết vụ tấn công bằng máy bay không người lái đã gây ra hỏa hoạn tại khu phức hợp ngành dầu khí.

Truyền thông nhà nước Kuwait cho biết một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại Khu phức hợp Dầu khí Shuwaikh sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Theo KUNA đưa tin, không có ai bị thương và lực lượng cứu hỏa cùng các đội cứu hộ đang có mặt tại hiện trường.

Bộ trưởng Khoa học cho biết các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã nhắm vào 30 trường đại học ở Iran kể từ khi chiến tranh bắt đầu

Bộ trưởng Khoa học, Nghiên cứu và Công nghệ Iran, Hossein Simaei Saraf, đã trả lời phóng viên khi đang thị sát hậu quả vụ tấn công vào một trung tâm nghiên cứu đại học ở phía nam Tehran.

Trung tâm nghiên cứu laser và plasma tại trường Đại học Shahid Beheshti danh tiếng đã bị hư hại vào thứ Sáu sau một cuộc tấn công trên không.

Ông Saraf nói với các phóng viên tại trung tâm rằng kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào ngày 28 tháng 2, một phần của ít nhất 30 trường đại học đã bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Ông nói rằng các nhà khoa học Iran đã là mục tiêu trong nhiều thập kỷ và chỉ ra rằng một số giáo sư khác của Đại học Shahid Beheshti cũng bị Israel ám sát trong cuộc chiến 12 ngày.

“Tấn công các trường đại học và trung tâm nghiên cứu có nghĩa là quay trở lại thời kỳ đồ đá”, vị bộ trưởng nói, ám chỉ đến lời đe dọa của Trump về việc ném bom Iran “ trở lại thời kỳ đồ đá ” bằng cách tấn công có hệ thống vào cơ sở hạ tầng của nước này, bao gồm cả các nhà máy điện.

Cuộc truy tìm phi công Mỹ mất tích vẫn tiếp diễn ở Iran.

Công tác tìm kiếm vẫn tiếp tục ngày thứ hai tại một khu vực hẻo lánh của Iran đối với phi công Mỹ mất tích sau khi máy bay chiến đấu của anh bị bắn rơi.

Iran đã kêu gọi người dân giao nộp "phi công địch" để nhận tiền thưởng và Washington đang đối mặt với những rủi ro ngày càng cao khi cuộc xung đột bước sang tuần thứ sáu.

Viễn cảnh một binh sĩ Mỹ còn sống và đang lẩn trốn ở Iran xuất hiện trong bối cảnh hy vọng về các cuộc đàm phán hòa bình rất mong manh và các cuộc thăm dò dư luận ở Mỹ cho thấy sự ủng hộ của công chúng đối với cuộc chiến rất thấp.

Nhiều lãnh đạo quân sự Iran bị "tiêu diệt" trong cuộc tấn công quy mô lớn ở Tehran

Trong bài đăng mới nhất trên Truth Social, ông Trump đã chia sẻ một video về các vụ nổ ban đêm ở thủ đô Tehran của Iran, kèm theo dòng chữ sau:

“Nhiều lãnh đạo quân sự của Iran, những người đã lãnh đạo đất nước một cách tồi tệ và thiếu khôn ngoan, đã bị tiêu diệt, cùng với nhiều thứ khác, trong cuộc tấn công quy mô lớn này ở Tehran!”.

Iran cảnh báo về 'nguy cơ phóng xạ nghiêm trọng' sau vụ tấn công vào nhà máy điện Bushehr

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã viết thư cho Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, lên án các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào các địa điểm hạt nhân của Iran, bao gồm cả vụ tấn công mới nhất vào nhà máy hạt nhân Bushehr.

Ông Araghchi viết trong bức thư, nội dung bức thư được ông chia sẻ trên Telegram, rằng những cuộc tấn công như vậy “khiến toàn bộ khu vực đối mặt với nguy cơ ô nhiễm phóng xạ nghiêm trọng, gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho con người và môi trường”.

Ông nói: “Các cuộc tấn công liên tiếp của những kẻ gây hấn ở khu vực gần nhà máy điện hạt nhân Bushehr đang hoạt động là điều đáng lo ngại. Việc các cuộc tấn công này diễn ra gần một cơ sở hạt nhân đang hoạt động tạo ra một tình huống không thể chấp nhận được, tiềm ẩn nguy cơ phát tán phóng xạ nghiêm trọng".Quân đội Iran tuyên bố "toàn bộ khu vực sẽ biến thành địa ngục" đối với Mỹ và Israel nếu họ leo thang chiến tranh

Người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya thuộc quân đội Iran đã cảnh báo Mỹ và Israel rằng bất kỳ sự leo thang nào nữa sẽ vấp phải phản ứng dữ dội trên toàn khu vực.

“Đừng quên rằng nếu hành động gây hấn leo thang, toàn bộ khu vực sẽ biến thành địa ngục đối với các người,” người phát ngôn của Iran nói. “Ảo tưởng đánh bại Cộng hòa Hồi giáo Iran đã biến thành một vũng lầy mà các người sẽ chìm xuống.”